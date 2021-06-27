  • BIST 1.392
  • Altın 502,080
  • Dolar 8,7510
  • Euro 10,4450
  • Lefkoşa 36 °C
  • Mağusa 36 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 33 °C
  • İskele 36 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 30 °C
SON DAKİKAO ülkede kapalı alanda maske takma zorunluğu geri geldi!

Dünya Genelinde 2 Milyar 920 Milyon Dozdan Fazla Kovid-19 Aşısı Yapıldı

» »
Dünya genelinde 2 milyar 920 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapılırken, Türkiye, 47 milyon 146 bin 237 doz ile 9. sırada yer aldı.
Dünya Genelinde 2 Milyar 920 Milyon Dozdan Fazla Kovid-19 Aşısı Yapıldı

Dünya genelinde 2 milyar 920 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapılırken, Türkiye, 47 milyon 146 bin 237 doz ile 9. sırada yer aldı.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı uygulanan aşılar, 2 milyar 920 milyon dozu aştı.

Kovid-19 aşı verilerinin derlendiği “Ourworldindata.org” sitesine göre, Çin 1 milyar 165 milyon 230 bin doz ile en fazla aşı yapılan ülke olurken bu ülkeyi 322 milyon 123 bin ile ABD, 321 milyon 760 bin ile Hindistan, 92 milyon 920 bin ile Brezilya, 76 milyon 322 bin ile İngiltere, 71 milyon 440 bin ile Almanya, 50 milyon 990 bin ile Fransa, 49 milyon 474 bin ile İtalya, 47 milyon 146 bin doz ile Türkiye, 43 milyon 369 bin ile Meksika, 39 milyon 50 ile Endonezya, 38 milyon 810 bin ile İspanya, 38 milyon 98 bin ile Rusya, 37 milyon 214 bin ile Japonya, 35 milyon 135 bin ile Kanada, 28 milyon 354 bin ile Polonya ve 22 milyon 442 bin ile Şili izledi.

Dünya genelinde Kovid-19’a karşı uygulanan aşı, 2 milyar 920 milyon dozu geçti.

Nüfusa oranla en fazla doz aşı yapılan ülke, her 100 kişiye düşen 152,1 doz sayısı ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) oldu.

BAE dahil 12 ülkede uygulanan doz sayısı nüfusu aştı. Her 100 kişiye uygulanan doz sayısı Malta’da 147,31, Seyşeller’de 140,31, San Marino’da 130,79, İsrail’de 123,56, Bahreyn’de 118,67, Şili’de 117,4, İzlanda’da 113,32, İngiltere’de 112,43, Moğolistan’da 112,02, Uruguay’da 107,14 ve Katar’da 104,43 oldu.

Türkiye en çok aşı yapılan 9. ülke

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Türkiye’de bugüne kadar 47 milyon 146 bin 237 doz Kovid-19 aşısı yapıldı.

Türkiye, toplam aşı sayısı bakımından dünyada 9. sırada yer alırken her 100 kişiye düşen aşı sayısı 55,82 oldu. 32 milyon 290 bin 411 kişiye ilk doz, 14 milyon 855 bin 826 kişiye de ikinci doz aşılar uygulandı.

Bugüne dek kullanımına veya acil kullanımına izin verilen Kovid-19 aşıları, biri hariç, iki doz halinde ve aralıklı uygulanıyor. Dolayısıyla tatbik edilen doz sayısı, aynı sayıda bireyin aşılanmasının tamamlandığı anlamına gelmiyor.

Kovid-19 verilerinin derlendiği “Worldometers” internet sitesine göre, dünya genelinde vaka sayısı 181 milyon 630 bini aştı, 3 milyon 934 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Etiketler: , , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sinovac’da antikor düzeyleri düştü, 3. doz önerisi geldi26 Haziran 2021 Cumartesi 13:01
  • Biontech aşısının delta virüsü üzerindeki etkisi nasıl?26 Haziran 2021 Cumartesi 12:35
  • Biontech aşısı kalp kası iltihabı yapar mı? Kalp kası iltihabı nedir, tedavisi var mı?26 Haziran 2021 Cumartesi 12:10
  • Stresin saçların beyazlamasında etkili olduğu kanıtlandı26 Haziran 2021 Cumartesi 11:50
  • Baş ağrıları ne zaman tehlike habercisidir?26 Haziran 2021 Cumartesi 11:30
  • Yaz aylarında besin zehirlenmeleri artıyor26 Haziran 2021 Cumartesi 10:35
  • ABD'li uzmanlar: mRNA aşısı ile kalp iltihaplanması arasında bağ "muhtemel"26 Haziran 2021 Cumartesi 10:00
  • AB’de Yetişkinlerin Yüzde 60’ı Aşılanmış Olacak25 Haziran 2021 Cuma 21:00
  • 40 pozitif vakaya rastlandı, 31 kişi taburcu edildi25 Haziran 2021 Cuma 19:15
  • Aşı kısırlık yapıyor mu? ABD'den polemiği bitirecek araştırma geldi25 Haziran 2021 Cuma 17:01
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti