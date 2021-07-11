  • BIST 1.378,280
  • Altın 503,28
  • Dolar 8,6450
  • Euro 10,2450
  • Lefkoşa 38 °C
  • Mağusa 38 °C
  • Girne 36 °C
  • Güzelyurt 35 °C
  • İskele 38 °C
  • İstanbul 31 °C
  • Ankara 30 °C
SON DAKİKABM raportörü: Batı Şeria’daki İsrail yerleşimleri savaş suçu

Dünya Genelinde 3 Milyar 390 Milyon Dozdan Fazla Kovid-19 Aşısı Yapıldı

» »
Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı uygulanan aşılar, 3 milyar 390 milyon dozu aştı.
Dünya Genelinde 3 Milyar 390 Milyon Dozdan Fazla Kovid-19 Aşısı Yapıldı

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı uygulanan aşılar, 3 milyar 390 milyon dozu aştı.

Kovid-19 aşı verilerinin derlendiği “Ourworldindata.org” sitesine göre Çin, 1 milyar 370 milyon dozla en fazla aşı yapılan ülke olurken bu ülkeyi 372 milyon 196 bin ile Hindistan, 332 milyon 970 bin ile ABD, 112 milyon 770 bin ile Brezilya, 81 milyon 330 bin ile Almanya, 80 milyon 70 bin ile İngiltere, 59 milyon 120 bin ile Fransa, 57 milyon 350 bin ile Japonya, 57 milyon 313 bin ile Türkiye, 55 milyon 900 bin ile İtalya, 50 milyon 640 bin ile Endonezya, 49 milyon 860 bin ile Meksika, 46 milyon 630 bin ile Rusya, 46 milyon 610 bin ile İspanya, 41 milyon 860 bin ile Kanada, 31 milyon 26 bin ile Polonya, 24 milyon 50 bin ile Arjantin, 23 milyon 700 bin ile Şili, 20 milyon 250 bin ile Güney Kore ve 20 milyon 200 bin ile Kolombiya izledi.

Dünya genelinde Kovid-19’a karşı uygulanan aşı 3 milyar 390 milyon dozu geçti.

Nüfusa oranla en fazla doz aşı yapılan ülke, her 100 kişiye düşen 160,41 doz sayısı ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) oldu.

BAE dahil 18 ülkede uygulanan doz sayısı nüfusu aştı. Her 100 kişiye uygulanan doz sayısı; Malta’da 158,58, Seyşeller’de 141,98, İzlanda’da 132,44, San Marino’da 131,59, Bahreyn’de 128,13, İsrail’de 126,90, Şili’de 123,96, Uruguay’da 122,86, Moğolistan’da 118,6, İngiltere’de 117,95, Katar’da 117,45, Kanada’da 110,91, Faroe Adaları’nda 109,67, Macaristan’da 105,13, Singapur’da 103,99, Belçika’da 102,14 ve Hollanda’da 100,33 oldu.

TÜRKİYE, EN ÇOK AŞI YAPILAN 9. ÜLKE

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Türkiye’de bugüne kadar 57 milyon 313 bin 91 doz aşı yapıldı.

Türkiye, toplam aşı sayısı bakımından dünyada 9’uncu sırada yer alırken; her 100 kişiye düşen aşı sayısı 67,88 oldu. 37 milyon 552 bin 734 kişiye ilk doz, 16 milyon 924 bin 837 kişiye de ikinci doz aşılar uygulandı.

Bugüne dek kullanımına veya acil kullanımına izin verilen Kovid-19 aşıları, biri hariç, iki doz halinde ve aralıklı uygulanıyor. Dolayısıyla tatbik edilen doz sayısı, aynı sayıda bireyin aşılanmasının tamamlandığı anlamına gelmiyor.

Kovid-19 verilerinin derlendiği “Worldometers” internet sitesine göre, dünya genelinde vaka sayısı 186 milyon 947 bini aştı, 4 milyon 37 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Dr. Dizdarlı'dan AŞI ile ilgili en çok sorulan 10 soruya 10 cevap10 Temmuz 2021 Cumartesi 16:34
  • Prof. Dr. Yalçın: Delta varyantı yüzde 60 daha bulaşıcı ve etkin10 Temmuz 2021 Cumartesi 16:04
  • 'Alerji tedavisinde en güvenilir yöntem aşılama'10 Temmuz 2021 Cumartesi 15:02
  • Kansızlığa iyi gelen 30 besin10 Temmuz 2021 Cumartesi 14:03
  • Göz çizdirme ameliyatı ile 18 yaşından sonra gözlükten kurtulmak mümkün10 Temmuz 2021 Cumartesi 13:04
  • Reflü nedir? Belirtileri nelerdir?10 Temmuz 2021 Cumartesi 11:52
  • Yan etkilerden çekindi, aşı olmadı... 'Kızımı bu kadar genç kaybedeceğimi düşünmezdim'10 Temmuz 2021 Cumartesi 11:14
  • Bu hareket sık yapılıyor ama… Kalıcı göz hasarına yol açabilir!10 Temmuz 2021 Cumartesi 11:05
  • DSÖ’den ‘Rusya varyantı’ kararı: İzleme listesine aldı10 Temmuz 2021 Cumartesi 10:56
  • Pfizer 3’üncü doz için başvurdu; ABD’li otoriteler ‘Gerek yok’ dedi10 Temmuz 2021 Cumartesi 10:28
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti