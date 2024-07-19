Dünya genelinde 3340 tarifeli uçuş iptal edildi

Havacılık verisi şirketi Cirium'a göre dünya genelinde 3340 uçuş, bir başka deyişle tüm tarifeli uçuşların % 3'ü iptal edildi.
Bu sayı, uçuş iptallerinin tamamı, yani hepsi yazılım sorunlarından kaynaklanmıyor olabilir.
Havacılık verisi şirketi Cirium'a göre dünya genelinde 3340 uçuş, bir başka deyişle tüm tarifeli uçuşların % 3'ü iptal edildi.
Bu sayı, uçuş iptallerinin tamamı, yani hepsi yazılım sorunlarından kaynaklanmıyor olabilir.
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