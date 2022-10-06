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Dünya genelinde 55 bin kişiye verilecek

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Amerika'da yaşam hayali sürenler alması gereken Green Card için başvuru başladı. Green Card başvurusu 5 Ekim – 8 Kasım 2022 tarihlerinde DV Lottery sayfası üzerinden gerçekleştirilecek. Green Card başvurusu için herhangi bir ücret talep edilmiyor.
Dünya genelinde 55 bin kişiye verilecek

Dünya üzerinde 55 bin kişiye sürekli oturma vizesi veren Green Card için aralarında Türkiye'nin de yer aldığı ülkelerden başvuranlar arasında her yıl çekiliş düzenleniyor. Green Card başvuru süreci yaklaşık 1 ay sürecek, ardından adaylar çekiliş sonuçlarını bekleyecek.

GREEN CARD NEDİR?

Green Card kazanan kişiler, Amerika Birleşik Devletleri’nde ömür boyu yaşama ve çalışma hakkına sahip oluyor. Green Card sahipleri, oy kullanmak dışında Amerikan vatandaşları ile tamamen aynı haklara sahip oluyor. Amerika’da tüm ailesiyle beraber yaşayabiliyor, İş kurabiliyor, isterse devlet memuru olabiliyor. Aynı zamanda ABD’ye tamamen yerleştikten sonra, 5 sene içinde tam vatandaşlığa geçilebiliyor.

GREEN CARD BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Amerika Birleşik Devletleri Freetown Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamaya göre DV 2024 Green Card başvuru işlemleri 5 Ekim – 8 Kasım 2022 tarihlerinde yapılacak.

Green Card çekilişi için başvurusu, DV Lottery sitesi üzerinden ücretsiz olarak gerçekleştiriliyor.

Başvuru sitesi İngilizce olduğu için tüm aşama, soruların doğru şekilde anlaşılması ve doğru cevaplanması gerekir. Green Card başvurusu yapan kişiler, bilgilerini hatasız bir şekilde girmesi gerekiyor.

GREEN CARD BAŞVURUSU İÇİN İNGİLİZCE ZORUNLU MU?

Green Card başvurusu yapmak için İngilizce bilme zorunluluğu bulunmuyor ancak çekiliş sonucunda Green Card almaya hak kazanan adayların İngilizce yeterliğini sağlaması gerecek.

GREEN CARD BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

* Amerika, Green Card başvurusunda bulunan kişilerin lise veya dengi bir okuldan mezun durumda olmasını şart koşmaktadır. ABD Green Card başvurusunda bulunan kişiler aynı zamanda son 5 yıl içerisinde uzmanlık ve deneyim gerektiren bir işte en az 2 yıl çalışmış olmalıdır.

* Green Card kurasına katılmak isteyen kişiler başvurularını Ekim -Kasım aralığında yapmalıdır.

* ABD Green Card başvurusunda bulunacak kişiler yalnızca 1 kez başvuru yapma hakkına sahiptirler. Aynı kişi adına birden fazla başvuru yapılması durumunda kişinin tüm başvuruları geçersiz olacaktır.

* Green Card başvuru işlemleri www.dvlottery.state.gov adresinden online olarak yapılmaktadır. Amerika Green Card başvurusu yapılırken başvuru sahibinin kimlik bilgileri, vatandaşı olunan ülkeye ilişkin bilgiler ve varsa eş ve çocuklara dair bilgiler ibraz edilmelidir. Başvuruda kullanılacak fotoğraf sitede talep edilen özelliklere uygun olarak yüklenmelidir.

* Ülkenin, Amerikan hükûmetince Green Card başvurusu yapabilen ülkeler arasında belirlenmiş olması. Türkiye, bu hakka sahip olan ülkelerdendir.

* 18 yaşını geçmiş olmak. 18 yaşından küçük kişiler, ebeveynlerinin denetiminde başvuru yapabilmektedir.

* Başvuru sonrasında verilen numarayı mutlaka saklamak gerekmektedir.

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