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Dünya genelinde 610 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı

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Dünya genelinde yeni tip koronavirüse karşı bağışıklık sağlamak amacıyla 610 milyon dozdan fazla aşı yapıldığı bildirildi.
Dünya genelinde 610 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı

Nüfusa oranla her 100 kişide en fazla doz aşı yapılan ülke İsrail oldu. Şu ana dek uygulanan doz sayısının ülke nüfusunu aştığı İsrail'de her 100 kişiye düşen doz sayısı 116,18 oldu. Bu ülkeyi 103,8 doz ile Seyşeller, 84,84 ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), 56,29 ile Şili, 52,53 ile İngiltere, 46,7 ile Monako, 45,94 ile ABD, 45,56 ile Bahreyn, 44,54 ile Maldivler izledi.

Türkiye en çok aşı yapılan 6. ülke

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Türkiye'de 2 Nisan itibarıyla 16 milyon 380 bin 634 doz Kovid-19 aşısı yapıldı. Türkiye, toplam aşı sayısı bakımından dünya ülkeleri arasında 6. sırada yer alırken, her 100 kişiye düşen aşı sayısı 19,15 oldu.

9 milyon 343 bin 819 kişiye ilk doz, 7 milyon 39 bin 815 kişiye ise ikinci doz aşılar uygulandı.

Kuzey-güney uçurumu

Aşıların kıtalara göre dağılımında, Asya kıtası 260 milyon 13 bin aşı ile ilk sırada yer alırken, onu 169 milyon 82 bin ile Kuzey Amerika ve 128 milyon 66 bin aşı ile Avrupa izliyor.

Güney Yarım Küre'de yer alan kıta ve bölgeler ise kuzeydekilerin gerisinde kaldı. Güney Amerika'da 39 milyon 35 bin, Afrika'da 11 milyon 42 bin, Okyanusya'da ise 778 bin 733 doz aşı yapıldı.

Bugüne dek kullanımına veya acil kullanımına izin verilen Kovid-19 aşılarının biri hariç tamamı iki doz halinde ve aralıklı olarak uygulanıyor. Dolayısıyla uygulanan doz sayısı, aynı sayıda bireyin aşılanmasının tamamlanmış olduğu anlamına gelmiyor.

Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak küresel salgına dönüştü.

Dünya genelinde vaka sayısı 130 milyon 206 bini aşarken, virüs nedeniyle 2 milyon 840 binden fazla insan yaşamını yitirdi.

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