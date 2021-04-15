Dünya Genelinde 825 Milyon Dozdan Fazla Kovid-19 Aşısı Yapıldı

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı bağışıklık sağlamak amacıyla 825 milyon dozdan fazla aşı yapıldığı bildirildi.

Kovid-19 aşı verilerinin derlendiği "Ourworldindata.org" sitesine göre, ABD 192 milyon 280 bin doz ile dünyada en fazla aşı yapılan ülke olurken onu 175 milyon 620 bin doz ile Çin, 111 milyon 180 bin doz ile Hindistan, 40 milyon 110 bin ile İngiltere, 30 milyon 800 bin ile Brezilya, 19 milyon 380 bin ile Türkiye, 19 milyon 240 bin ile Almanya, 15 milyon 600 bin ile Endonezya, 14 milyon 890 bin ile Fransa, 14 milyon 580 bin ile Rusya, 13 milyon 590 bin ile İtalya, 12 milyon 260 bin ile Şili, 12 milyon 250 bin doz ile Meksika, 11 milyon 70 bin ile İspanya ve 10 milyon 290 bin ile İsrail izledi.

Nüfusa oranla her 100 kişide en fazla doz aşı yapılan ülke İsrail oldu. Uygulanan doz sayısının ülke nüfusunu aştığı İsrail'de her 100 kişiye düşen doz sayısı 118,88 oldu. Bu ülkeyi 110,58 doz ile Seyşeller, 92,58 ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), 64,13 ile Şili, 61,78 ile Butan, 59,08 ile İngiltere, 58,14 ile Bahreyn, 57,49 ile ABD, 56,48 ile Malta, 52,49 ile Maldivler, 52,26 ile Monako ve 52,17 ile San Marino izledi.

TÜRKİYE EN ÇOK AŞI YAPILAN 6. ÜLKE

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Türkiye'de 9 Nisan itibarıyla 19 milyon 380 bin 954 doz Kovid-19 aşısı yapıldı. Türkiye, toplam aşı sayısı bakımından dünya ülkeleri arasında 6. sırada yer alırken her 100 kişiye düşen aşı sayısı 22,6 oldu.

11 milyon 649 bin 824 kişiye ilk doz, 7 milyon 731 bin 130 kişiye de ikinci doz aşılar uygulandı.

KUZEY-GÜNEY UÇURUMU

Aşıların kıtalara göre dağılımında, Asya kıtası 375 milyon 860 bin aşı ile ilk sırada yer alırken onu 216 milyon 250 bin ile Kuzey Amerika ve 162 milyon 640 bin aşı ile Avrupa izliyor.

Güney Yarım Küre'de yer alan kıta ve bölgeler ise kuzeydekilerin gerisinde kaldı. Güney Amerika'da 55 milyon 340 bin, Afrika'da 13 milyon 680 bin, Okyanusya'da 1 milyon 330 bin doz aşı yapıldı.

Bugüne dek kullanımına veya acil kullanımına izin verilen Kovid-19 aşılarının, biri hariç, tamamı iki doz halinde ve aralıklı olarak uygulanıyor. Dolayısıyla uygulanan doz sayısı, aynı sayıda bireyin aşılanmasının tamamlanmış olduğu anlamına gelmiyor.

Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak küresel salgına dönüştü.

Dünya genelinde vaka sayısı 138 milyon 865 bini aşarken virüs nedeniyle 2 milyon 986 binden fazla kişi yaşamını yitirdi.