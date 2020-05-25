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Dünya genelinde Covid-19 bulaşan kişi sayısı 5,5 milyonu geçti

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Dünya genelinde Covid-19 bulaşan kişi sayısı 5,5 milyonu geçti
Dünya genelinde Covid-19 bulaşan kişi sayısı 5,5 milyonu geçti

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesindeki bilgiye göre, dünyada virüs bulaşan 2 milyon 303 bin 369 kişi hastalığı yenmeyi başardı.

En fazla hastanın iyileştiği ülkeler sırasıyla ABD (451 bin 702), İspanya (196 bin 958), Almanya (161 bin 200), Brezilya (149 bin 911), İtalya (140 bin 479), Türkiye (118 bin 694), Rusya (113 bin 299), İran (105 bin 801), Çin (78 bin 268) ve Fransa (64 bin 617) oldu.

Çin'de ortaya çıkan salgın, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak salgına dönüştü.

Dünya genelinde Covid-19 vaka sayısı 5 milyon 502 bin 606'ya ulaşırken, virüs nedeniyle 346 bin 761 kişi hayatını kaybetti.

KIBRIS’TA SON DURUM: TOPLAM VAKA SAYISI 1000'İ AŞTI

Kıbrıs genelinde toplam 1039 Koronavirüs vakası tespit edildi.

Güney Kıbrıs’ta tespit edilen 935 Koronavirüs vakası bulunuyor, salgın nedeniyle ölüm sayısı 24...

KKTC’de toplam vakası 108’e ulaşırken ölüm sayısı ise 4...

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