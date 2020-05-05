Dünya genelinde Covid-19 salgınında iyileşenlerin sayısı 1 milyon 200 bini geçti

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesinde yer alan bilgiye göre, dünyada virüs bulaşan 1 milyon 200 bin 296 kişi, hastalığı yenmeyi başardı.

En fazla hastanın iyileştiği ülkeler sırasıyla ABD (188 bin 68), İspanya (151 bin 633), Almanya (135 bin 100), İtalya (82 bin 879), İran (79 bin 379) ve Çin (77 bin 853) oldu.

KKTC’DE İYİLEŞEN HASTA SAYISI 103

KKTC’de Covid-19'dan iyileşip taburcu edilen hasta sayısı 103 oldu.

Ülke genelinde 17 gündür yeni vaka duyurulmadı, bugüne kadar toplam vaka sayısı ise 108 olarak belirlendi.

Süreç içerisinde toplam 4 kişi hayatını kaybetti.

DÜNYA GENELİ VAKA SAYISI 3 MİLYON 646 BİN 304

Çin'de ortaya çıkan salgın 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak pandemiye dönüştü.

Dünya genelinde Covid-19 vaka sayısı 3 milyon 646 bin 304'e ulaşırken, virüs nedeniyle 252 bin 425 kişi hayatını kaybetti.