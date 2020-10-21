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Dünya Genelinde Covid-19 tespit edilen kişi sayısı 41 milyon 52 bini aştı

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Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya geneline yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında tespit edilen toplam vaka sayısı 41 milyon 52 bini geçti.
Dünya Genelinde Covid-19 tespit edilen kişi sayısı 41 milyon 52 bini aştı

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya geneline yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında tespit edilen toplam vaka sayısı 41 milyon 52 bini geçti.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 1 milyon 129 bin 761 kişi yaşamını yitirdi.

Vaka sayısı 41 milyon 52 bin 205'e çıkarken, virüs saptanan 30 milyon 632 bin 772 bin kişi sağlığına kavuştu. Tedavisi devam eden 9 milyon 289 bin 672 vaka bulunuyor.

En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ABD'de 8 milyon 520 bin 307 kişide Kovid-19 tespit edildi, salgın nedeniyle 226 bin 149 kişi hayatını kaybetti.

ABD'nin yanı sıra vaka sayıları 300 bini geçen ülkeler şöyle:

"Hindistan (7 milyon 651 bin 107), Brezilya (5 milyon 274 bin 817), Rusya (1 milyon 431 bin 635), İspanya (1 milyon 29 bin 668), Arjantin (1 milyon 18 bin 999), Kolombiya (974 bin 139), Fransa (930 bin 745), Peru (874 bin 118), Meksika (860 bin 714), İngiltere (762 bin 542), Güney Afrika (706 bin 304), İran (539 bin 670), Şili (494 bin 478), Irak (434 bin 598), İtalya (434 bin 449), Bangladeş (391 bin 586), Almanya (380 bin 898), Endonezya (368 bin 842), Filipinler (360 bin 775), Türkiye (351 bin 413), Suudi Arabistan (342 bin 968), Pakistan (324 bin 744), Ukrayna (315 bin 826) ve İsrail (306 bin 503).”

ABD'nin yanı sıra ölü sayısı 10 bini geçen ülkeler ise şöyle sıralandı:

"Brezilya (154 bin 888), Hindistan (115 bin 950), Meksika (86 bin 893), İngiltere (43 bin 967), İtalya (36 bin 705), İspanya (34 bin 210), Fransa (33 bin 885), Peru (33 bin 875), İran (31 bin 34), Kolombiya (29 bin 272), Arjantin (27 bin 100), Rusya (24 bin 635), Güney Afrika (18 bin 656), Şili (13 bin 702), Endonezya (12 bin 734), Ekvador (12 bin 404), Belçika (10 bin 489) ve Irak (10 bin 366)."

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