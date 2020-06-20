Dünya genelinde Covid-19 tespit edilen kişi sayısı 8 milyon 776 bini geçti

Covid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 462 bin 897 kişi öldü, virüs tespit edilen 4 milyon 639 bin 517 kişi iyileşti.

Dünya genelinde halen tedavisi süren 3 milyon 674 bin 34 aktif vaka bulunurken, virüs tespit edilenlerin sayısı da 8 milyon 776 bin 448'e ulaştı.

EN AĞIR BİLANÇO ABD'DE

En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ülke olan ABD'de 2 milyon 297 bin 360 kişide Covid-19 tespit edilirken, salgın nedeniyle 121 bin 407 kişi yaşamını yitirdi.

VAKA SAYISI 50 BİNİ AŞAN ÜLKELER

ABD'ye ilaveten vaka sayıları 50 bini geçen ülkeler, şöyle sıralandı:

"Brezilya (1 milyon 38 bin 568), Rusya (576 bin 952), Hindistan (396 bin 182), İngiltere (301 bin 815), İspanya (292 bin 655 ), Peru (247 bin 925 ), İtalya (238 bin 11), Şili (231 bin 393), İran (200 bin 262), Almanya (190 bin 660), Türkiye (185 bin 245), Pakistan (171 bin 666), Meksika (170 bin 485), Fransa (159 bin 452), Suudi Arabistan (150 bin 292), Bangladeş (105 bin 535), Kanada (100 bin 629), Güney Afrika (87 bin 715), Katar (85 bin 462), Çin (83 bin 352), Kolombiya (63 bin 276), Belçika (60 bin 476), Belarus (57 bin 333), İsveç (56 bin 43) ve Mısır (52 bin 211)."

Bu ülkelerdeki can kaybı verileri ise şöyle:

"Brezilya 49 bin 90, İngiltere 42 bin 461, İtalya 34 bin 561, Fransa 29 bin 617, İspanya 28 bin 315, Meksika 20 bin 394, Hindistan 12 bin 970, Belçika 9 bin 695, İran 9 bin 392, Almanya 8 bin 960, Kanada 8 bin 346, Rusya 8 bin 2, Peru 7 bin 660, İsveç 5 bin 53, Türkiye 4 bin 905, Çin 4 bin 634, Şili 4 bin 93, Pakistan 3 bin 382, Kolombiya 2 bin 45, Mısır 2 bin 17,Güney Afrika 1831, Bangladeş 1388, Suudi Arabistan 1184, Belarus 337 ve Katar 93."

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