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Dünya genelinde Covid-19 tespit edilen kişi sayısı 9 milyon 716 bini geçti

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Dünya genelinde Covid-19 tespit edilen kişi sayısı 9 milyon 716 bini geçti
Dünya genelinde Covid-19 tespit edilen kişi sayısı 9 milyon 716 bini geçti

Covid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 491 bin 901 kişi öldü, virüs saptanan 5 milyon 251 bin 625 kişi iyileşti.

Dünya genelinde halen tedavisi süren 3 milyon 973 bin 298 aktif vaka bulunurken, virüs tespit edilenlerin sayısı da 9 milyon 716 bin 824'e ulaştı.

EN AĞIR BİLANÇO ABD'DE

En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ülke olan ABD'de 2 milyon 504 bin 676 kişide Covid-19 görülürken, salgın nedeniyle 126 bin 785 kişi yaşamını yitirdi.

ABD'ye ek olarak vaka sayıları 50 bini geçen ülkeler, şöyle sıralandı:

"Brezilya (1 milyon 233 bin 147), Rusya (613 bin 994), Hindistan (491 bin 170), İngiltere (307 bin 980), İspanya (294 bin 566), Peru (268 bin 602), Şili (259 bin 64), İtalya (239 bin 706), İran (215 bin 96), Meksika (202 bin 951), Pakistan (195 bin 745), Almanya (193 bin 785), Türkiye (193 bin 115), Suudi Arabistan (170 bin 639), Fransa (161 bin 348), Bangladeş (126 bin 606), Güney Afrika (118 bin 375), Kanada (102 bin 622), Katar (91 bin 838), Çin (83 bin 462), Kolombiya (80 bin 599), İsveç (63 bin 890), Mısır (61 bin 130) Belçika (61 bin 7), Belarus (60 bin 382), Ekvador (53 bin 156), Arjantin (52 bin 457) ve Endonezya (50 bin 187)."

Bu ülkelerdeki can kaybı verileri ise şu şekilde:

"Brezilya 55 bin 54, İngiltere 43 bin 230, İtalya 34 bin 678, Fransa 29 bin 752, İspanya 28 bin 330, Meksika 25 bin 60, Hindistan 15 bin 308, İran 10 bin 130, Belçika 9 bin 726, Almanya 9 bin 12, Peru 8 bin 761, Rusya 8 bin 605, Kanada 8 bin 504, İsveç 5 bin 230, Türkiye 5 bin 46, Şili 4 bin 903, Çin 4 bin 634, Ekvador 4 bin 343, Pakistan 3 bin 962, Kolombiya 2 bin 654, Endonezya 2 bin 620, Mısır 2 bin 533, Güney Afrika 2 bin 292, Bangladeş 1621, Suudi Arabistan 1428, Arjantin 1150, Belarus 367 ve Katar 106."

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