Dünya genelinde Covid-19 vaka sayısı 115 milyonu aştı

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs salgınında vaka sayısı 115 milyon 188 bini, hayatını kaybedenlerin sayısı 2 milyon 554 bini, iyileşenlerin sayısı 90 milyon 854 bini geçti.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs salgınında vaka sayısı 115 milyon 188 bini, hayatını kaybedenlerin sayısı 2 milyon 554 bini, iyileşenlerin sayısı 90 milyon 854 bini geçti.

Vaka sayısı ABD’de 29 milyon 321 bine, Hindistan’da 11 milyon 138 bine, Brezilya’da 10 milyon 589 bine ve Rusya’da 4 milyon 268 bine ulaştı.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, eyalet yönetimlerini salgına karşı alınan önlemleri gevşetmekte erken davrandıkları konusunda uyardı ve bu konudaki endişelerini paylaştı. Almanya’da reel perakende satışlar, Kovid-19 salgınının ikinci dalgası nedeniyle tedbirlerin sıkılaştırıldığı ocakta bir önceki aya göre yüzde 4,5 geriledi.