Dünya genelinde Covid-19 vaka sayısı 9 milyonu aştı, DSÖ uyardı: Salgın bitmedi, büyüyor

Dünya genelinde Covid-19 vaka sayısı 9 milyon 361 bin 474'e ulaşırken, virüs nedeniyle 479 bin 910 kişi ise hayatını kaybetti. Covid-19 nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1374, Meksika'da 793 ve Hindistan'da 465 kişi hayatını kaybetti.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 1374 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkede Kovid-19 kaynaklı ölü sayısı 52 bin 645'e, vaka sayısı da 39 bin 436 artarak 1 milyon 145 bin 906'ya yükseldi.

Nüfusu 211 milyonu aşan Brezilya, Latin Amerika'da "salgının merkez üssü" olarak nitelendiriliyor.

Meksika'da son 24 saatte 793 kişi öldü

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı can kaybı 793 artarak 23 bin 377'ye yükseldi.

Ülkede, Covid-19 vaka sayısı da 6 bin 288 artışla 191 bin 410'a çıktı.

Hindistan'da son 24 saatte 465 kişi öldü

Hindistan'da son 24 saatte 465 kişi Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.

NDTV'nin haberine göre, Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede 465 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 14 bin 476'ya yükseldi.

Hindistan'da son 24 saatte 15 bin 968 yeni Covid-19 vakasının tespit edildiği, toplam vaka sayısının 456 bin 183'e çıktığı belirtildi.

5 milyondan fazla kişi iyileşti

Dünya genelinde Covid-19 tespit edildikten sonra sağlığına kavuşanların sayısı 5 milyonu aştı. En çok hastanın iyileştiği ilk 3 ülke, vaka sayısının da en fazla olduğu ABD, Brezilya ve Rusya oldu.

DSÖ: Covid-19 çekip gitmiyor, aksine, pandemi büyüyor

Öte yandan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, "Covid-19 çekip gitmiyor. Aksine, pandemi büyüyor. Vaka ve ölüm sayısı artmaya devam ediyor" dedi.

Kamuda görevli sağlık çalışanlarının durumuna değinen Ghebreyesus, "Sağlık çalışanlarının ihtiyacı olduğu şekilde vardiyalar arasında kalacakları güvenli bir yer temin ederek ve fiziksel güvenliklerini sağlayarak damgalanma, taciz ve saldırılara karşı korunmalarını sağlamalıyız." dedi.

Ghebreyesus, ülkelere çağrıda bulunarak, güvenli şekilde hizmet verebilmeleri için sağlık çalışanlarının desteklenmesi ve korunması gerektiğini vurguladı.

Almanya'da karantina sürüyor

Almanya’nın Gütersloh kentindeki bir et fabrikasında Covid-19 vakalarının artması sebebiyle bölgede yeniden mart ayında alınan tedbirlere dönüldü.

Kuzey-Ren Vestfalya Eyaleti Başbakanı Armin Laschet, Düsseldorf kentinde düzenlediği basın toplantısında, Gütersloh’a bağlı Rheda-Wiedenbrück kasabasındaki Tönnies et fabrikasındaki çalışanlarda vaka sayısının 1553’e yükseldiğini ve firmada çalışmayan 24 kişinin de Covid-19 testinin pozitif çıktığını belirtti.

Avustralya'da yaklaşık bir ay sonra ilk can kaybı

Avustralya'da yaklaşık bir ay sonra yaşanan can kaybıyla Covid-19'dan ölenlerin sayısı 103'e ulaştı.

Victoria Eyalet Sağlık Müsteşarı Prof. Dr. Brett Sutton, düzenlediği basın toplantısında, Covid-19'a yakalanan 80 yaşlarındaki erkek hastanın Melbourne kentinde hayatını kaybettiğini açıkladı.

Sutton, Victoria eyaletinde son 24 saatte yapılan testlerde 20 yeni vaka tespit edildiğini ve virüsün yoğun görüldüğü bölgelerde daha fazla test yapılacağını belirtti.

Ülke genelinde 2 milyon 132 binden fazla kişiye yapılan testler sonucunda virüse yakalanan 7 bin 492 Avustralyalıdan, 6 bin 915'inin iyileştiği kaydedildi.