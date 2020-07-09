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Dünya genelinde Covid-19'dan iyileşenlerin sayısı 7 milyonu geçti

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Dünya genelinde Covid-19'dan iyileşenlerin sayısı 7 milyonu geçti
Dünya genelinde Covid-19'dan iyileşenlerin sayısı 7 milyonu geçti

Dünya genelinde yeni tip Koronavirüsten (Covid-19) iyileşenlerin sayısı 7 milyonu aştı.

Covid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs bulaşan 7 milyon 3 bin 160 kişi sağlığına kavuştu.

En fazla hastanın iyileştiği ilk 10 ülke sırasıyla ABD (1 milyon 379 bin 450), Brezilya (1 milyon 117 bin 922), Hindistan (476 bin 554), Rusya (472 bin 511), Şili (271 bin 703), İran (209 bin 463), Peru (204 bin 748), İtalya (193 bin 640), Türkiye (187 bin 511) ve Almanya (182 bin 700) oldu.

KKTC’de ise tespit edilen 114 vaka içerisinde 6 kişinin tedavisi sürerken 104 kişi de iyileştirilerek taburcu edildi. KKTC’de bugüne kadar Koronavirüs nedeniyle 4 kişi yaşamını yitirdi.

Çin'de ortaya çıkan Covid-19, kısa sürede 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak salgına dönüştü.

Dünya genelinde Covid-19 vaka sayısı 11 milyon 489 bin 976’ya ulaşırken, virüs nedeniyle 549 bin 616 kişi hayatını kaybetti.

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