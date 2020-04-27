Dünya genelinde Covid-19’dan iyileşenlerin sayısı 870 bini geçti

Dünya genelinde, yeni tip koronavirüse (Covid-19) yakalandıktan sonra sağlığına kavuşanların sayısı 870 bini aştı.

Covid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği “Worldometer” internet sitesinde yer alan bilgiye göre, dünyada virüs bulaşan 871 bin 265 kişi hastalığı yenmeyi başardı.

En fazla hastanın iyileştiği ülkeler sırasıyla ABD (118 bin 633), İspanya (117 bin 727), Almanya (109 bin 800), Çin (77 bin 394), İran (69 bin 657), İtalya (64 bin 928) ve Fransa (44 bin 594) oldu.

Türkiye’de de Kovid-19’dan iyileşen hasta sayısı 29 bin 140’a ulaştı.