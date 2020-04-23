Dünya genelinde Covid-19'dan ölümler 180 bini aştı

Dünya genelinde yeni koronavirüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 180 binin üzerine çıktı. Worldometers adlı internet sitesinin derlediği verilere göre dünya genelinde Covid-19'dan can kaybı 181 bin 52'ye ulaştı. Hastalıktan iyileşenlerin sayısı ise 709 bin 761 oldu.

ABD'de ölü sayısı 45 bini geçti

Sitenin verilerine göre pandeminin merkezi haline gelen ABD'de toplam ölü sayısı ise 45 bin 967'ye yükseldi. ABD'deki vakaların toplam sayısı da 820 bin 600 oldu.

ABD'yi vaka sayısında 208 bin 389 vaka ile İspanya, ölüm sayısında ise 25 bin 85 ölümle İtalya izliyor. İspanya'da şimdiye dek Covid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısı 21 bin 717 olurken, İtalya'daki vaka sayısı da 187 bin 327'ye ulaştı.

Türkiye vaka sayısında 7. sırada

Türkiye 95 bin 591 olarak dün açıklanan vaka sayısı ile en çok vakanın görüldüğü ülkeler sıralamasında ABD, İspanya, İtalya, Fransa, Almanya ve İngiltere'den sonra 7. sırada yer alıyor. Türkiye'yi vaka sayısında İran ve Çin takip ediyor.