  • BIST 95.909
  • Altın 223,181
  • Dolar 5,3617
  • Euro 6,1097
  • Lefkoşa 9 °C
  • Mağusa 11 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 8 °C
  • İskele 11 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 0 °C
SON DAKİKABu diyet kalp krizi riskini yüzde 28 azaltıyor

Dünya genelinde elektirikli otomobil satışları artıyor

»
Dünya genelinde elektrikli ve hibrid araçlara olan talep artıyor. Yeni bir araştırmaya göre geçen yıl 2,1 milyon hibrid ve elektrikli araç satıldı.
Dünya genelinde elektirikli otomobil satışları artıyor

Almanya'da otomotiv sektöründeki yenilikleri analiz eden bağımsız Bergisch Gladbach CAM Enstitüsü'nün dünya çapında yaptığı bir araştırma elektrikli ve hibrid araçlara olan talebin arttığını ve geçen yıl toplam 2,1 milyon elektrikli araç satıldığını ortaya koydu.

Yeni trafiğe çıkan elektrikli ve hibrid araçların oranı ise yüzde 2,4'e yükseldi. Enstitünün direktörü Prof. Stefan Bratzel, bu yıl satışların 2,7 milyona yükselmesini bekliyor. Çin küresel talebin yüzde 60'ını oluştururken, artan trendin lokomotifi oldu.

Çin lokomotif oldu

Bratzel Çin'in "Geçen yıl 1 milyon elektrikli araç ve 202 bin elektrikli ticari araç satıldı. Elektrikli araçların Çin'de piyasadaki payı yüzde 4,5'e yükseldi" dedi.

Bratzel Çin'de bu yıl 1,6 milyon araçlık satış bekliyor. ABD de ise 361 bin adet elektrikli araç satılırken, piyasa payı yüzde 2,1 oldu.

Araştırma özellikle ABD'de elektrikli otomobillerin satışlarının artmasında Tesla'nın yeni Model 3'ünün büyük bir etken olduğunu gösterdi. Norveç'te satın alınan her iki arabadan birini elektrikli araçlar oluşturdu. Almanya'da 68 bin elektrikli araç satılarak toplam satıştaki payı yüzde 2 oldu.

Bratzel Almanya'da bu yıl 90 bin kişinin daha elektrikli araç alacağını düşünüyor. Asıl sıçramanın ise otomotiv şirketlerinin yeni elektrikli modellerini piyasaya süreceği 2020 yılında olacağı tahmin ediliyor.

Avrupa Birliği'ndeki kanunlar otomobil üreticilerini karbon salınımlarını azaltmaya itiyor. Ancak elektrikli otomobiller için şarj altyapısı kurulması gerekiyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İnsanlığın uzay yolculuğu için "büyük gelişme": Ay'da ekilen pamuk tohumları filizlendi15 Ocak 2019 Salı 15:12
  • WhatsApp'ın iOS Sürümü Güncellendi: İşte Gelen Yenilikler14 Ocak 2019 Pazartesi 22:30
  • Twitch Yayıncısına 70 Bin Dolarlık Bitcoin Bağışı14 Ocak 2019 Pazartesi 21:00
  • Twitter renkleniyor14 Ocak 2019 Pazartesi 17:12
  • Futbol sahası büyüklüğünde en uzun hava aracı üretime geçiyor14 Ocak 2019 Pazartesi 15:47
  • Instagram'da Kylie Jenner'ın beğenme rekorunu 'yumurta' kırdı14 Ocak 2019 Pazartesi 12:44
  • Siber dolandırıcıların en çok kullandığı 5 hile13 Ocak 2019 Pazar 21:30
  • İnternette çok vakit geçiriyorsanız FOMO olabilirsiniz!12 Ocak 2019 Cumartesi 22:00
  • AirPods gizli konuşmaları duyabiliyor12 Ocak 2019 Cumartesi 20:00
  • Huawei, casusluk şüphesiyle Polonya'da tutuklanan çalışanını kovdu12 Ocak 2019 Cumartesi 17:36
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti