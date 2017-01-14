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Dünya genelinde Facebook’a erişim sıkıntısı

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Dünya genelinde Facebook’a erişim sıkıntısı
Akşam saatlerinde ortaya çıkan soruna göre Facebook'a erişim sıkıntısı yaşandı.

Akşam saatlerinde meydane gelen sorun yüzünden Facebook sayfalarında hata verdi. Down Detector isimli internet sitesi, Facebook'a ulaşımda Orta Avrupa ile ABD'nin batı ve doğu kıyılarında sorun yaşandığına dair raporlar geldiğini duyurdu. Dünya genelinde çok sayıda kullanıcının, Facebook'a erişim sıkıntısı yaşadığı öğrenildi.

Sorunun nedeni ile ilgili henüz bir açıklama yapılmazken, hesaplarına ya da belli sayfalara ulaşmaya çalışırken sıkıntı yaşayan kullanıcılar, ‘Sorunun kısa sürede çözülmesi için çalışmaların devam ettiği' yönünde uyarı mesajları aldı. Erişim sıkıntısı yavaş yavaş ortadan kalktı. Sorun sayfaların dilinin hata verdiği anda İngilizce yapılmasıyla giderilldi bilirildi

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