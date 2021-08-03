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Dünya genelinde iyileşenlerin sayısı 180 milyonu geçti

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Dünya genelinde COVID-19'a yakalandıktan sonra sağlığına kavuşanların sayısı 180 milyonu aştı. Türkiye'de bugün itibarıyla 5 milyon 465 bin 846 kişi sağlığına kavuştu.
Dünya genelinde iyileşenlerin sayısı 180 milyonu geçti

Dünya genelinde COVID-19'a yakalandıktan sonra sağlığına kavuşanların sayısı 180 milyonu aştı. Türkiye'de bugün itibarıyla 5 milyon 465 bin 846 kişi sağlığına kavuştu.

COVID-19 vakalarına ilişkin verilerin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünyada en fazla vakanın görüldüğü ilk 3 ülke, aynı zamanda en fazla hastanın iyileştiği ülkeler oldu.

Dünya genelinde virüs bulaşanlardan 180 milyon 101 bin 722'si iyileşti.

Hindistan’da 30 milyon 896 bin 354, ABD’de 29 milyon 717 bin 537 ve Brezilya'da 18 milyon 687 bin 203 kişi virüsü yenmeyi başardı.

Türkiye'de bugün itibarıyla COVID-19 tespit edilen 5 milyon 465 bin 846 kişi sağlığına kavuştu.

15 milyon 260 binden fazla kişi tedavi görüyor

İyileşenlerin sayısı Fransa’da 5 milyon 708 bin 913'e, Rusya'da 5 milyon 640 bin 783'e, Kolombiya'da 4 milyon 598 bin 176'ya, Arjantin’de 4 milyon 594 bin 873'e, İngiltere'de 4 milyon 536 bin 152'ye, İtalya'da 4 milyon 137 bin 428'e, İspanya'da 3 milyon 739 bin 662'ye, Almanya'da 3 milyon 656 bin 300'e ulaştı.

Dünya genelinde 15 milyon 260 bin 750 kişi halen tedavi altında bulunuyor.

4 milyon 250 bine yakın kişi hayatını kaybetti

Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan COVID-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak salgına dönüştü.

Dünya genelindeki vaka sayısı 199 milyon 611 bin 794'e ulaşırken virüs nedeniyle 4 milyon 249 bin 322 kişi hayatını kaybetti.

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