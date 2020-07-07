Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 11 milyon 744 bini aştı

Çin’in Wuhan kentinde başlayan SARS benzeri yeni tip koronavirüs salgını tüm dünyayı etkisi altına alan bir pandemiye dönüştü.

Şimdiye kadar 11 milyon 744 binden fazla insan bu küresel salgına yakalandı.Kovid-19 nedeniyle toplam can kaybı 540 bin 764’e ulaşırken 6 milyon 740 binden fazla insan iyileşti.

En fazla vakanın olduğu yer ise Amerika Birleşik Devletleri…ABD’de toplam vaka sayısı 3 milyon 40 bini geçti.

Ülkede Kovid-19 nedeniyle 132 binden fazla insan hayatını kaybetti.

ABD’nin ardından 1milyon 626 bin vaka ve 65 binin üzerinde can kaybıyla Brezilya geliyor.