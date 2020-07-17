Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 14 milyona yaklaştı

Dünya geneline yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında toplam can kaybı ve vaka sayısı güncellendi.
Worldmeter internet sitesine göre, tüm dünya Kovid-19’a yakalanan sayısı toplam 13 milyon 976 bin 595’e ulaştı.
Virüs nedeniyle 593 bin 421 kişi hayatını kaybederken, 8 milyon 304 bin 179 kişi ise sağlığına kavuştu. Halen tedavisi süren 5 milyon 78 bin 995 vaka bulunuyor.
En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ülke ABD'de 3 milyon 695 bin 469 kişide Kovid-19 tespit edilirken, salgın nedeniyle 141 bin 125 kişi yaşamını yitirdi.
Vaka sayıları 100 bini geçen ülkeler ve can kaybı sayıları şöyle sıralandı:
|Ülkeler
|Vaka sayısı
|Can kaybı sayısı
|ABD
|3 milyon 695 bin 469
|141 bin 125
|Brezilya
|2 milyon 14 bin 469
|76 bin 822
|Hindistan
|1 milyon 5 bin 871
|25 bin 622
|Rusya
|759 bin 203
|12 bin 123
|Peru
|341 bin 586
|12 bin 615
|Güney Afrika
|324 bin 221
|4 bin 669
|Meksika
|324 bin 41
|37 bin 574
|Şili
|323 bin 698
|7 bin 290
|İspanya
|305 bin 935
|28 bin 416
|Birleşik Krallık
|292 bin 552
|45 bin 119
|İran
|267 bin 61
|13 bin 608
|Pakistan
|259 bin 999
|5 bin 475
|İtalya
|243 bin 736
|35 bin 17
|Suudi Arabistan
|243 bin 238
|2 bin 370
|Türkiye
|216 bin 873
|5 bin 440
|Almanya
|201 bin 836
|9 bin 157
|Bangladeş
|199 bin 357
|2 bin 547
|Fransa
|173 bin 838
|30 bin 138
|Kolombiya
|173 bin 206
|6 bin 29
|Arjantin
|114 bin 783
|2 bin 112
|Kanada
|109 bin 264
|8 bin 827
|Katar
|105 bin 477
|152
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