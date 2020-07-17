Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 14 milyona yaklaştı

Tüm dünyada halen tedavisi süren 5 milyon 78 bin 995 vaka bulunuyor

Dünya geneline yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında toplam can kaybı ve vaka sayısı güncellendi.

Worldmeter internet sitesine göre, tüm dünya Kovid-19’a yakalanan sayısı toplam 13 milyon 976 bin 595’e ulaştı.

Virüs nedeniyle 593 bin 421 kişi hayatını kaybederken, 8 milyon 304 bin 179 kişi ise sağlığına kavuştu. Halen tedavisi süren 5 milyon 78 bin 995 vaka bulunuyor.

En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ülke ABD'de 3 milyon 695 bin 469 kişide Kovid-19 tespit edilirken, salgın nedeniyle 141 bin 125 kişi yaşamını yitirdi.

Vaka sayıları 100 bini geçen ülkeler ve can kaybı sayıları şöyle sıralandı: