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Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 14 milyona yaklaştı

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Tüm dünyada halen tedavisi süren 5 milyon 78 bin 995 vaka bulunuyor
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 14 milyona yaklaştı

Dünya geneline yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında toplam can kaybı ve vaka sayısı güncellendi.

Worldmeter internet sitesine göre, tüm dünya Kovid-19’a yakalanan sayısı toplam 13 milyon 976 bin 595’e ulaştı.

Virüs nedeniyle 593 bin 421 kişi hayatını kaybederken, 8 milyon 304 bin 179 kişi ise sağlığına kavuştu. Halen tedavisi süren 5 milyon 78 bin 995 vaka bulunuyor.

En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ülke ABD'de 3 milyon 695 bin 469 kişide Kovid-19 tespit edilirken, salgın nedeniyle 141 bin 125 kişi yaşamını yitirdi.

Vaka sayıları 100 bini geçen ülkeler ve can kaybı sayıları şöyle sıralandı:

ÜlkelerVaka sayısıCan kaybı sayısı
ABD3 milyon 695 bin 469141 bin 125
Brezilya2 milyon 14 bin 46976 bin 822
Hindistan1 milyon 5 bin 87125 bin 622
Rusya759 bin 20312 bin 123
Peru341 bin 58612 bin 615
Güney Afrika324 bin 2214 bin 669
Meksika324 bin 4137 bin 574
Şili323 bin 6987 bin 290
İspanya305 bin 93528 bin 416
Birleşik Krallık292 bin 55245 bin 119
İran267 bin 6113 bin 608
Pakistan259 bin 9995 bin 475
İtalya243 bin 73635 bin 17
Suudi Arabistan243 bin 2382 bin 370
Türkiye216 bin 8735 bin 440
Almanya201 bin 8369 bin 157
Bangladeş199 bin 3572 bin 547
Fransa173 bin 83830 bin 138
Kolombiya173 bin 2066 bin 29
Arjantin114 bin 7832 bin 112
Kanada109 bin 2648 bin 827
Katar105 bin 477152
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