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Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 16 milyonu geçti, can kaybı 650 bine yaklaştı

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Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 16 milyonu geçti, can kaybı 650 bine yaklaştı
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 16 milyonu geçti, can kaybı 650 bine yaklaştı

Dünya geneline yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında toplam can kaybı ve vaka sayısı güncellendi.

Worldometer internet sitesine göre, tüm dünyada toplam koronavirüs vaka sayısı 16 milyon 212 bin 895’e ulaştı.

Virüs nedeniyle 648 bin 590 kişi hayatını kaybederken, virüs saptanan 9 milyon 919 bin 376 kişi sağlığına kavuştu.Halen tedavisi süren 5 milyon 644 bin 929 aktif vaka bulunuyor.

En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ülke ABD'de, 4 milyon 315 bin 709 kişide Kovid-19 tespit edilirken salgın nedeniyle 149 bin 398 kişi hayatını kaybetti.

Vaka sayıları 100 bini geçen ülkeler ve can kaybı sayıları şöyle sıralandı:

ÜlkelerVaka sayısıCan kaybı
ABD4 milyon 315 bin 709149 bin 398
Brezilya2 milyon 396 bin 49486 bin 496
Hindistan1 milyon 389 bin 9732 bin 127
Rusya812 bin 48513 bin 269
Güney Afrika434 bin 2006 bin 655
Meksika385 bin 3643 bin 374
Peru379 bin 88418 bin 30
Şili343 bin 5929 bin 20
İspanya319 bin 50128 bin 432
Birleşik Krallık298 bin 68145 bin 738
İran288 bin 83915 bin 484
Pakistan273 bin 1135 bin 822
Suudi Arabistan264 bin 9732 bin703
İtalya245 bin 86435 bin 102
Kolombiya240 bin 7958 bin 269
Türkiye225 bin 1735 bin 596
Bangladeş221 bin 1782 bin 874
Almanya206 bin 3329 bin 202
Fransa180 bin 52830 bin 192
Arjantin158 bin 3342 bin 893
Kanada113 bin 5568 bin 885
Katar109 bin 36164
Irak107 bin 5734 bin 284
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