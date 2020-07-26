Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 16 milyonu geçti, can kaybı 650 bine yaklaştı

Dünya geneline yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında toplam can kaybı ve vaka sayısı güncellendi.

Worldometer internet sitesine göre, tüm dünyada toplam koronavirüs vaka sayısı 16 milyon 212 bin 895’e ulaştı.

Virüs nedeniyle 648 bin 590 kişi hayatını kaybederken, virüs saptanan 9 milyon 919 bin 376 kişi sağlığına kavuştu.Halen tedavisi süren 5 milyon 644 bin 929 aktif vaka bulunuyor.

En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ülke ABD'de, 4 milyon 315 bin 709 kişide Kovid-19 tespit edilirken salgın nedeniyle 149 bin 398 kişi hayatını kaybetti.

Vaka sayıları 100 bini geçen ülkeler ve can kaybı sayıları şöyle sıralandı: