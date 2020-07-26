Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 16 milyonu geçti, can kaybı 650 bine yaklaştı

Dünya geneline yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında toplam can kaybı ve vaka sayısı güncellendi.
Worldometer internet sitesine göre, tüm dünyada toplam koronavirüs vaka sayısı 16 milyon 212 bin 895’e ulaştı.
Virüs nedeniyle 648 bin 590 kişi hayatını kaybederken, virüs saptanan 9 milyon 919 bin 376 kişi sağlığına kavuştu.Halen tedavisi süren 5 milyon 644 bin 929 aktif vaka bulunuyor.
En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ülke ABD'de, 4 milyon 315 bin 709 kişide Kovid-19 tespit edilirken salgın nedeniyle 149 bin 398 kişi hayatını kaybetti.
Vaka sayıları 100 bini geçen ülkeler ve can kaybı sayıları şöyle sıralandı:
|Ülkeler
|Vaka sayısı
|Can kaybı
|ABD
|4 milyon 315 bin 709
|149 bin 398
|Brezilya
|2 milyon 396 bin 494
|86 bin 496
|Hindistan
|1 milyon 389 bin 97
|32 bin 127
|Rusya
|812 bin 485
|13 bin 269
|Güney Afrika
|434 bin 200
|6 bin 655
|Meksika
|385 bin 36
|43 bin 374
|Peru
|379 bin 884
|18 bin 30
|Şili
|343 bin 592
|9 bin 20
|İspanya
|319 bin 501
|28 bin 432
|Birleşik Krallık
|298 bin 681
|45 bin 738
|İran
|288 bin 839
|15 bin 484
|Pakistan
|273 bin 113
|5 bin 822
|Suudi Arabistan
|264 bin 973
|2 bin703
|İtalya
|245 bin 864
|35 bin 102
|Kolombiya
|240 bin 795
|8 bin 269
|Türkiye
|225 bin 173
|5 bin 596
|Bangladeş
|221 bin 178
|2 bin 874
|Almanya
|206 bin 332
|9 bin 202
|Fransa
|180 bin 528
|30 bin 192
|Arjantin
|158 bin 334
|2 bin 893
|Kanada
|113 bin 556
|8 bin 885
|Katar
|109 bin 36
|164
|Irak
|107 bin 573
|4 bin 284
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