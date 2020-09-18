Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 30 milyonu aştı

Amerika’daki Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre, bugüne kadar dünya genelinde 30 milyon 67 bin 758 kişiye koronavirüs bulaştı. 944 bin 856 kişi de hayatını kaybetti.

Salgından en fazla etkilenen ülkelerin başında ABD, Hindistan ve Brezilya geliyor. ABD’de 6.6 milyon vaka ve 197 binden fazla ölüm var.

Hindistan’da son bir haftadır neredeyse her günde 90 binden fazla yeni vaka tespit edildi. 80 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Ülkede yoğun bakım yatağı ve oksijen yetersizliği yaşanıyor.

Brezilya vaka sayısında 4.4 milyonla üçüncü sırada olsa da, can kaybında ABD’den sonra geliyor. Ülkede 134 binden fazla kişi koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti.

Kuzey Avrupa’da vaka sayıları hızla artıyor. İsrail, Mart ayından sonra ikinci kez sokağa çıkma kısıtlamaları getiren ilk ülke oldu.

Afrika’da da bir milyondan fazla vaka bildirilmiş olsa da, gerçek sayının bunun çok daha üzerinde olabileceği belirtiliyor.