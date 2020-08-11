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Dünya genelinde koronavirüs vakaları 20 milyonu geçti

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Çin'de ilk vakanın görülmesinin ardından altı ayda 10 milyona erişen COVID-19 vakaları yalnızca altı haftada 20 milyona dayandı. Vakaların yarısından fazlası ABD, Brezilya ve Hindistan’da.
Dünya genelinde koronavirüs vakaları 20 milyonu geçti

Çin'de ilk vakanın görülmesinin ardından altı ayda 10 milyona erişen COVID-19 vakaları yalnızca altı haftada 20 milyona dayandı. Vakaların yarısından fazlası ABD, Brezilya ve Hindistan’da.

ABD Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre tüm dünyada koronavirüs vakalarının sayısı 20 milyonu geçti. Vakaların yarıdan fazlası ABD, Hindistan ve Brezilya’da bulunuyor. Yaklaşık 900 bin vaka sayısı ile Rusya ise dördüncü sırada.

Testlerin doğruluk oranları ve semptom göstermeyen vakalar da hesaba katıldığında gerçek sayının ise çok daha yüksek olduğu tahmin ediliyor.

6 haftada ikiye katlandı

Çin'in Vuhan kentinde ilk vakanın görülmesinin ardından tüm dünyada 10 milyon vaka sayısına 6 ayda ulaşılmıştı. Ancak bunun ikiye katlanması yalnızca 6 hafta sürdü. Önceki ay 499 bin 506 olan ölümler ise 6 hafta içinde 736 bin 191'e çıkmış durumda.

AP’nin verilerine göre Hindistan'da günlük vaka sayısı günden güne artarken günde yaklaşık 58 bin yeni vaka tespit ediliyor. Beş milyondan fazla vakanın görüldüğü ABD'de ise 22 Temmuz'dan beri düşme eğiliminde olan günlük vaka sayısı ortalama 53 bin gibi yüksek bir oranda seyrediyor.  Veriler ayrıca dünya genelinde günde oralama 5 bin 200 kişinin COVID-19 sebebiyle öldüğü anlamına geliyor. Dünyada COVID-19'a bağlı ölümlerin beşte biri ABD’de görülüyor.

Endonezya, Japonya ve Meksika gibi bir çok ülkede de vakaların artmakta olduğu verilere yansıyor.

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