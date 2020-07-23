Dünya genelinde Kovid-19

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs salgınında vaka sayısı 15 milyon 374 bin 482’ye ulaşırken, can kaybı 630 bin 214’e, iyileşenlerin sayısı 9 milyon 349 bin 375’e yükseldi.

“Worldometer” internet sitesine göre, salgından en fazla etkilenen ABD’de vaka sayısı 4 milyon 63 bine yükselirken, can kaybı 145 bin 414’e ulaştı. Ülkede iyileşenlerin sayısı 1 milyon 898 bini geçti.

Latin Amerika’da salgının merkez üssü olarak nitelendirilen Brezilya’da vaka sayısı 2 milyon 178 bine, can kaybı 81 bin 828’e çıktı. Ülkede 1 milyon 465 bin 970 kişi de iyileşti.

Hindistan’da son 24 saatte vaka sayısı 45 bin 411 artarak 1 milyon 239 bin 496’ya ulaştı, 29 bin 894 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede 784 bin 255 kişinin iyileştiği bildirildi.

Rusya’da vaka sayısı 789 bin 190’a, can kaybı 12 bin 745’e yükseldi. İyileşenlerin sayısı 572 bin 53 oldu. İspanya’da vaka sayısı 314 bin 631’e yükselirken, can kaybı 2 artarak 28 bin 426 olarak kaydedildi. İngiltere’de ise vaka sayısı 296 bin 377’ye ulaştı, 45 bin 501 kişi öldü.

İran’da vaka sayısı 281 bin 413’e yükseldi, can kaybı 14 bin 853 oldu, 244 bin 840 kişi de sağlığına kavuştu. Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, salgının yıl sonuna kadar devam edeceğini belirterek, halktan alışkanlıklarını değiştirmesini istedi.

İtalya’da can kaybı 9 artarak 35 bin 82’ye, toplam vaka sayısı 245 bin 32’ye, iyileşenlerin sayısı 197 bin 628’e ulaştı. Fransa’da ise can kaybı 7 artarak 30 bin 172’ye yükselirken, vaka sayısı 178 bin 336, iyileşenlerin sayısı da 79 bin 957 olarak açıklandı.