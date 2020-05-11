  • BIST 98.235
  • Altın 388,429
  • Dolar 7,0836
  • Euro 7,6629
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKABilim insanlarından Kovid-19 için yeni komplikasyon uyarısı: Şizofreniye yol açabilir

Dünya genelinde Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 4 milyon 181 bini geçti

» »
Dünya genelinde Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 4 milyon 181 bini geçti
Dünya genelinde Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 4 milyon 181 bini geçti

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği “Worldometer” internet sitesine göre, dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle 283 bin 877 kişi hayatını kaybetti, hastalığa yakalanan 1 milyon 493 bin 500 kişi de iyileşti.

Dünya genelinde virüsün bulaştığı kişi sayısı 4 milyon 181 bin 221’e yükseldi.

En ağır bilanço ABD’de

ABD, en fazla vaka ve ölümün görüldüğü ülke oldu. Ülkede 1 milyon 367 bin 638 kişide Kovid-19 tespit edildi, virüs nedeniyle 80 bin 787 kişi yaşamını yitirdi.

Vaka sayısı 10 bini aşan ülkeler

Worldometer internet sitesinde vaka sayıları 10 binden fazla olan ülkeler şöyle sıralandı:
“İspanya (264 bin 663), İngiltere (219 bin 183), İtalya (219 bin 70), Rusya (209 bin 688), Fransa (176 bin 970), Almanya (171 bin 879), Brezilya (162 bin 699), Türkiye (138 bin 657), İran (107 bin 603), Çin (82 bin 918), Kanada (68 bin 848), Peru (67 bin 307), Hindistan (67 bin 259), Belçika (53 bin 81), Hollanda (42 bin 627), Suudi Arabistan (39 bin 48), Meksika (35 bin 22), Pakistan (30 bin 941), İsviçre (30 bin 305), Ekvador (29 bin 559), Şili (28 bin 866), Portekiz (27 bin 581), İsveç (26 bin 322), Singapur (23 bin 336), İrlanda (22 bin 996), Belarus (22 bin 973), Katar (22 bin 520), Birleşik Arap Emirlikleri (18 bin 198), Japonya (16 bin 489), İsrail (16 bin 477), Polonya (15 bin 996), Avusturya (15 bin 871), Romanya (15 bin 362), Ukrayna (15 bin 232), Bangladeş (14 bin 657), Endonezya (14 bin 32), Kolombiya (11 bin 63), Güney Kore (10 bin 909), Filipinler (10 bin 794), Danimarka (10 bin 429), Dominik Cumhuriyeti (10 bin 347), Sırbistan (10 bin 114) ve Güney Afrika Cumhuriyeti (10 bin 15).”

Bu ülkelerdeki can kayıpları ise şu şekilde kaydedildi:

“İngiltere 31 bin 855, İtalya 30 bin 560, İspanya 26 bin 621, Fransa 26 bin 380, Brezilya 11 bin 123, Belçika 8 bin 656, Almanya 7 bin 569, İran 6 bin 640, Hollanda 5 bin 440, Kanada 4 bin 870, Çin 4 bin 633, Türkiye 3 bin 786, Meksika 3 bin 465, İsveç 3 bin 225, Hindistan 2 bin 212, Ekvador 2 bin 127, Rusya 1915, Peru 1889, İsviçre 1833, İrlanda 1458, Portekiz 1135, Endonezya 973, Romanya 961, Polonya 800, Filipinler 719, Pakistan 667, Japonya 637, Avusturya 618, Danimarka 529, Kolombiya 463, Ukrayna 391, Dominik Cumhuriyeti 388, Şili 312, Güney Kore 256, İsrail 252, Suudi Arabistan 246, Bangladeş 228, Sırbistan 215, Birleşik Arap Emirlikleri 198, Güney Afrika Cumhuriyeti 194, Belarus 131, Singapur 20, Katar 14.”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Dünya genelinde Koronavirüs salgınında son 24 saat11 Mayıs 2020 Pazartesi 08:08
  • Bahar alerjisi nedir sakın ihmal etmeyin!10 Mayıs 2020 Pazar 22:36
  • 91 yaşındaki Kıbrıslı Türk koronavirüsü yendi10 Mayıs 2020 Pazar 20:31
  • Verem aşısı COVID-19’a karşı korur mu?10 Mayıs 2020 Pazar 14:00
  • Cilt Lekelerinin Oluşum Nedenleri ve Tedavi Yöntemleri09 Mayıs 2020 Cumartesi 21:57
  • İngiltere Sağlık Departmanı: 2 bin 400 önlük testi geçemedi09 Mayıs 2020 Cumartesi 14:50
  • DSÖ: Çok sıcak veya çok soğuğun virüs üzerinde hiçbir etkisi yok09 Mayıs 2020 Cumartesi 14:30
  • Sivrisineklerden corona mı bulaşıyor?09 Mayıs 2020 Cumartesi 13:20
  • İngiltere'de 100 bini aşkın kişiye yanlışlıkla Covid-19'a karşı "aşırı tehlikedesiniz" mektubu09 Mayıs 2020 Cumartesi 13:00
  • Corona virüs de Dünyada günde 80 bin vaka09 Mayıs 2020 Cumartesi 12:42
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti