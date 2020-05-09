  • BIST 97.845
  • Altın 388,020
  • Dolar 7,0929
  • Euro 7,6935
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKABilim insanlarından Kovid-19 için yeni komplikasyon uyarısı: Şizofreniye yol açabilir

Dünya Genelinde Kovid-19 Bulaşan Kişi Sayısı 4 Milyonu Geçti

» »
Dünya Genelinde Kovid-19 Bulaşan Kişi Sayısı 4 Milyonu Geçti
Dünya Genelinde Kovid-19 Bulaşan Kişi Sayısı 4 Milyonu Geçti

Dünya genelinde yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) bulaştığı kişi sayısı 4 milyonu aştı.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde toplam vaka sayısı 4 milyon 273'e ulaştı.

En çok vaka görülen ülke 1 milyon 317 bin 852 ile ABD oldu. Bu ülkeyi 260 bin 117 ile İspanya, 217 bin 185 ile İtalya, 211 bin 364 ile İngiltere, 187 bin 859 ile Rusya, 176 bin 79 ile Fransa, 170 bin 489 ile Almanya, 141 bin 88 ile Brezilya, 135 bin 569 ile Türkiye ve 104 bin 691 ile İran izledi.

Salgının ortaya çıktığı Çin ana karasında ise 82 bin 886 vaka kayda geçti.

Vaka sayıları 20 bini aşan diğer ülkeler ise şöyle sıralandı:

"Kanada (66 bin 313), Peru (61 bin 847), Hindistan (59 bin 693), Belçika (52 bin 11), Hollanda (42 bin 93), Suudi Arabistan (35 bin 432), Ekvador (30 bin 298), İsviçre (30 bin 207), Meksika (29 bin 616), Portekiz (27 bin 268), Pakistan (26 bin 435), Şili (25 bin 972), İsveç (25 bin 265), İrlanda (22 bin 541), Singapur (21 bin 707), Belarus (21 bin 101) ve Katar (20 bin 201)."

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19 salgını, dünya genelinde 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı.

Salgın nedeniyle dünya genelinde 275 bin 423 kişi hayatını kaybetti, virüs bulaşan 1 milyon 375 bin 748 kişi iyileşti.

Halen tedavi gören 2 milyon 349 bin 102 aktif enfekte kişi bulunuyor.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Virüsün kaynağını araştırmaya Çin’den yeşil ışık08 Mayıs 2020 Cuma 17:52
  • Koronavirüste dünyada can kaybı 270 bini aştı08 Mayıs 2020 Cuma 17:04
  • BM Genel Sekreteri: Salgın bir nefret tsunamisi yarattı08 Mayıs 2020 Cuma 14:06
  • Tokalaşmanın Olmadığı Bir Gelecek08 Mayıs 2020 Cuma 11:04
  • Kuzey Kore lideri Kim, Çin'in Covid-19 salgınıyla mücadelesini takdir etti08 Mayıs 2020 Cuma 09:53
  • Afganistan Sağlık Bakanı Firuz'un Kovid-19 Testi Pozitif Çıktı08 Mayıs 2020 Cuma 09:48
  • Güney Kore’de Açılan Barlar Vaka Sayısını Artırdı08 Mayıs 2020 Cuma 09:45
  • Covıd-19 Hastalarında Kan Pıhtılaşması Uyarısı08 Mayıs 2020 Cuma 09:41
  • Koronavirüs Salgını Sebebiyle ABD'de 33 Milyondan Fazla Kişi İşsiz Kaldı08 Mayıs 2020 Cuma 09:19
  • Arap Ülkelerinde Kovid-19 Kaynaklı Ölümler Ve Vaka Sayıları Arttı08 Mayıs 2020 Cuma 09:12
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti