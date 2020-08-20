  • BIST 1.127
  • Altın 457,695
  • Dolar 7,3349
  • Euro 8,6865
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKABakan Pilli: Toplam 1723 test yapıldı, 3 pozitif vakaya rastlandı, 7 kişi taburcu edildi

Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 22 milyon 322 bini geçti

» »
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 22 milyon 322 bini geçti
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 22 milyon 322 bini geçti

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 784 bin 653 kişi öldü.

Vaka sayısı dünya genelinde 22 milyon 322 bin 205'e çıkarken, virüs saptanan 15 milyon 62 bin 975 kişi sağlığına kavuştu.

Dünyada tedavisi süren 6 milyon 474 bin 577 aktif vaka bulunuyor.

En fazla vaka ve ölümün olduğu ABD'de 5 milyon 656 bin 204 kişide Kovid-19 tespit edildi, salgın nedeniyle 175 bin 87 kişi hayatını kaybetti.

Vaka sayısı 250 bini aşan ülkeler

ABD'ye ek olarak vaka sayıları 250 bini geçen ülkeler şöyle:

"Brezilya (3 milyon 411 bin 872), Hindistan (2 milyon 768 bin 670), Rusya (937 bin 321), Güney Afrika (592 bin 144), Peru (549 bin 321), Meksika (531 bin 239), Kolombiya (489 bin 122), Şili (388 bin 855), İspanya (384 bin 270), İran (347 bin 835), İngiltere (320 bin 286), Arjantin (305 bin 966), Suudi Arabistan (301 bin 323), Pakistan (290 bin 445), Bangladeş (282 bin 344), İtalya (254 bin 636) ve Türkiye (251 bin 805)."

ABD'nin haricinde ölü sayısı 10 bini geçen ülkeler ise şu şekilde sıralandı:

"Brezilya (110 bin 19), Meksika (57 bin 774), Hindistan (53 bin 26), İngiltere (41 bin 381), İtalya (35 bin 405), Fransa (30 bin 451), İspanya (28 bin 670), Peru (26 bin 658), İran (19 bin 972), Rusya (15 bin 989), Kolombiya (15 bin 619), Güney Afrika (12 bin 264) ve Şili (10 bin 546)."2020_agustos_19-08_infos_750.jpg

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Online Eğitim İyi Mi Kötü Mü?20 Ağustos 2020 Perşembe 13:15
  • Sabah yapılan ateş ölçümleri koronavirüs vakalarının neredeyse yarısını kaçırıyor!20 Ağustos 2020 Perşembe 13:10
  • Güney Kıbrıs'ta 26 Yeni Kovid-19 Vakası Saptandı20 Ağustos 2020 Perşembe 12:40
  • Böbrek Yetmezliği Kovid-19'un Seyrini Ağırlaştırıyor20 Ağustos 2020 Perşembe 12:23
  • Avustralya’da Kovid-19’dan Can Kaybı 463’e Yükseldi20 Ağustos 2020 Perşembe 11:58
  • Kovid-19 Salgınında Son 24 Saatte Çin'de 7, Güney Kore'de 288 Vakaya Rastlandı20 Ağustos 2020 Perşembe 10:49
  • Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 22 milyon 500 bini aştı20 Ağustos 2020 Perşembe 09:46
  • Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 Vaka Sayısı 596 Bini Geçti20 Ağustos 2020 Perşembe 09:11
  • Mozambik'te Sıtmadan Son 6 Ayda 365 Kişi Öldü20 Ağustos 2020 Perşembe 09:09
  • Avustralya, potansiyel Covid-19 aşısını vatandaşlarına ücretsiz ulaştırmayı hedefliyor20 Ağustos 2020 Perşembe 08:39
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti