  • BIST 1.176
  • Altın 493,604
  • Dolar 8,0482
  • Euro 9,5158
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 34 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKAKKTC'de bugün 5 yeni vaka 14 kişi taburcu

Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 43 milyon 346 bini geçti

» »
Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya geneline yayılan Kovid-19 salgınında tespit edilen toplam vaka sayısı 43 milyon 346 bini geçti.
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 43 milyon 346 bini geçti

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 1 milyon 159 bin 93 kişi yaşamını yitirdi.

Vaka sayısı 43 milyon 346 bin 266'ya çıkarken, virüs saptanan 31 milyon 905 bin 19 kişi sağlığına kavuştu. Tedavisi devam eden 10 milyon 282 bin 154 vaka bulunuyor.

En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ABD'de 8 milyon 889 bin 179 kişide Kovid-19 tespit edildi, salgın nedeniyle 230 bin 510 kişi hayatını kaybetti.

ABD'nin yanı sıra vaka sayıları 300 bini geçen ülkeler şöyle:

"Hindistan (7 milyon 909 bin 959), Brezilya (5 milyon 394 bin 128), Rusya (1 milyon 513 bin 877), Fransa (1 milyon 138 bin 507), İspanya (1 milyon110 bin 372), Arjantin (1 milyon 90 bin 589), Kolombiya (1 milyon 15 bin 885), Peru (888 bin 715), Meksika (891 bin 160), İngiltere (873 bin 800), Güney Afrika (715 bin 868), İran (568 bin 896), İtalya (525 bin 782), Şili (502 bin 63), Irak (451 bin 707), Almanya (437 bin 866), Bangladeş (398 bin 815), Endonezya (389 bin 712), Filipinler (370 bin 28), Türkiye (361 bin 801), Suudi Arabistan (344 bin 875), Ukrayna (343 bin 498), Pakistan (328 bin 602), Belçika (321 bin 31) ve İsrail (309 bin 946)."

ABD'nin yanı sıra ölü sayısı 10 bini geçen ülkeler ise şöyle sıralandı:

"Brezilya (157 bin 163), Hindistan (119 bin 30), Meksika (88 bin 924), İngiltere (44 bin 896), İtalya (37 bin 338), Fransa (34 bin 761), İspanya (34 bin 752), Peru (34 bin 149), İran (32 bin 616), Kolombiya (30 bin 154), Arjantin (28 bin 896), Rusya (26 bin 50), Güney Afrika (18 bin 968), Şili (13 bin 944), Endonezya (13 bin 299), Ekvador (12 bin 553), Belçika (10 bin 810), Irak (10 bin 623) ve Almanya (10 bin 138)."

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Burun Anatomisindeki Farklılıklar Kovid-19 Sonrası 'Kalıcı Koku Kaybı' Riskini Artırıyor26 Ekim 2020 Pazartesi 10:44
  • Çene Kilitlenmesine Dikkat !26 Ekim 2020 Pazartesi 10:05
  • Diş Teli Olanlar Nelere Dikkat Etmeli ?26 Ekim 2020 Pazartesi 09:57
  • BM Genel Sekreteri Guterres: Covid-19 çağımızın en büyük krizi26 Ekim 2020 Pazartesi 09:19
  • DSÖ: Covid-19 aşı denemelerinin sonuçları kasım sonunda alınabilir25 Ekim 2020 Pazar 22:42
  • Meme kanserinde doğru bilinen 7 yanlışa dikkat!25 Ekim 2020 Pazar 22:41
  • Diş fırçalamak koronavirüsten korur mu?25 Ekim 2020 Pazar 22:09
  • Burun estetiği olanlar maskeyi nasıl takacak?25 Ekim 2020 Pazar 21:36
  • Covid19 yalanı mahkemelik oldu25 Ekim 2020 Pazar 20:36
  • Koronavirüs Kuzey Yarımküre'yi zorluyor25 Ekim 2020 Pazar 18:53
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti