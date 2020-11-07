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Dünya Genelinde Kovid-19 Tespit Edilen Kişi Sayısı 49 Milyon 669 Bini Geçti

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Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya geneline yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında tespit edilen toplam vaka sayısı 49 milyon 669 bini aştı.
Dünya Genelinde Kovid-19 Tespit Edilen Kişi Sayısı 49 Milyon 669 Bini Geçti

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya geneline yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında tespit edilen toplam vaka sayısı 49 milyon 669 bini aştı.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 1 milyon 248 bin 794 kişi yaşamını yitirdi.

Vaka sayısı 49 milyon 669 bin 172'ye çıkarken, virüs saptanan 35 milyon 256 bin 16 kişi sağlığına kavuştu. Tedavileri devam eden 13 milyon 164 bin 362 hasta bulunuyor.

En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ABD'de 10 milyon 59 bin 782 kişide Kovid-19 tespit edildi, salgın nedeniyle 242 bin 239 kişi hayatını kaybetti.

ABD'nin yanı sıra vaka sayıları 500 bini geçen ülkeler şöyle:

"Hindistan (8 milyon 462 bin 80), Brezilya (5 milyon 632 bin 505), Rusya (1 milyon 733 bin 440), Fransa (1 milyon 661 bin 853), İspanya (1 milyon 388 bin 411), Arjantin (1 milyon 228 bin 814), İngiltere (1 milyon 146 bin 484), Kolombiya (1 milyon 127 bin 733), Meksika (955 bin 128), Peru (917 bin 503), İtalya (862 bin 681), Güney Afrika (734 bin 175), İran (663 bin 800), Almanya (641 bin 362) ve Şili (518 bin 390)."

ABD'nin yanı sıra virüs kaynaklı ölüm sayısının 10 bini aştığı ülkeler ise şöyle:

"Brezilya (162 bin 35), Hindistan (125 bin 605), Meksika (94 bin 323), İngiltere (48 bin 475), İtalya (40 bin 638), Fransa (39 bin 865), İspanya (38 bin 833), İran (37 bin 409), Peru (34 bin 783), Arjantin (33 bin 136), Kolombiya (32 bin 405), Rusya (29 bin 887), Güney Afrika (19 bin 749), Şili (14 bin 450), Endonezya (14 bin 442), Ekvador (12 bin 761), Belçika (12 bin 708), Almanya (11 bin 364), Irak (11 bin 244), Türkiye (10 bin 722) ve Kanada (10 bin 436)."

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