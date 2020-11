Dünya Genelinde Kovid-19 Tespit Edilen Kişi Sayısı 62 Milyon 592 Bine Ulaştı

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında tespit edilen toplam vaka sayısı 62 milyon 592 bin oldu.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 1 milyon 458 bin 485 kişi hayatını kaybetti.

Vaka sayısı 62 milyon 592 bin olurken, virüs saptanan 43 milyon 203 bin 107 kişi sağlığına kavuştu.

En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ABD'de 13 milyon 610 bin 357 kişide Kovid-19 tespit edildi, salgın nedeniyle 272 bin 254 kişi öldü.

ABD'nin yanı sıra vaka sayıları 500 bini geçen ülkeler şöyle:

“Hindistan (9 milyon 393 bin 39), Brezilya (6 milyon 290 bin 272), Rusya (2 milyon 242 bin 633), Fransa (2 milyon 208 bin 699), İspanya (1 milyon 646 bin 192), İngiltere (1 milyon 605 bin 172), İtalya (1 milyon 564 bin 532), Arjantin (1 milyon 413 bin 375), Kolombiya (1 milyon 299 bin 613), Meksika (1 milyon 100 bin 683), Almanya (1 milyon 41 bin 970), Polonya (973 bin 593) Peru (960 bin 368), İran (935 bin 799), Güney Afrika (785 bin 139), Ukrayna (722 bin 679), Türkiye (578 bin 347), Belçika (574 bin 448), Şili (548 bin 941), Irak (548 bin 821), Endonezya (527 bin 999), Çekya (518 bin 649) ve Hollanda (513 bin 325).”

ABD'nin yanı sıra virüs kaynaklı ölüm sayısının 10 bini aştığı ülkeler ise şöyle:

“Brezilya (172 bin 637), Hindistan (136 bin 733), Meksika (105 bin 459), İngiltere (58 bin 30), İtalya (54 bin 363), Fransa (52 bin 127), İran (47 bin 486), İspanya (44 bin 668), Rusya (39 bin 68), Arjantin (38 bin 322), Kolombiya (36 bin 401), Peru (35 bin 879), Güney Afrika (21 bin 439), Polonya (16 bin 746), Endonezya (16 bin 646), Belçika (16 bin 461), Almanya (16 bin 377), Şili (15 bin 322), Türkiye (13 bin 373), Ekvador (13 bin 371), Ukrayna (12 bin 213), Irak (12 bin 200), Kanada (11 bin 976) ve Romanya (11 bin 45).”

HİNDİSTAN, ÇİN VE GÜNEY KORE'DE KOVİD-19 SALGININA İLİŞKİN GELİŞMELER

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en fazla etkilenen ülkelerden Hindistan'da vaka ve ölü sayısında son haftalarda önemli bir değişiklik yaşanmazken, vaka sayıları Güney Kore'de son günlerde 450- 500 civarında, Çin'de ise salgın kontrollü seyrediyor.

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede 496 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 136 bin 696’ya yükseldi.

Ülkede son 24 saatte 41 bin 810 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 9 milyon 392 bin 919'a çıktı, şimdiye kadar 8 milyon 802 bin 267 kişi de iyileşti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan, "dünyada en fazla vaka tespit edilen 2.", "virüse bağlı en fazla ölümün görüldüğü 3. ülke" konumunda bulunuyor.

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 449 yeni Kovid-19 vakası belirlendi, toplam vaka sayısı 33 bin 824’e çıktı, 27 bin 542 kişi de virüsü yenmeyi başardı.

Son 24 saatte Kovid-19'dan bir kişinin hayatını kaybettiği ülkede, virüs nedeniyle ölenlerin toplam sayısı 523’e yükseldi.

Güney Kore'de günlük vaka artışı en son 6 Mart'ta 500'ün üzerine çıkmıştı.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte hepsi yurt dışı kaynaklı 11 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi.

Yeni vakaların 4’ü Fucien eyaletinde, 3’ü Şanghay’da tespit edilirken, Sıçuan, Yünnan, Şaanşi ve Gansu eyaletlerinde ise birer vaka görüldü.

Ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle can kaybı olmadı, toplam vaka sayısı 86 bin 512’ye yükseldi.

Kovid-19'un ortaya çıktığı Çin'de bugüne kadar 4 bin 634 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti, 81 bin 598 kişi iyileşti.

LATİN AMERİKA ÜLKELERİNDE KOVİD-19 SALGININA İLİŞKİN GELİŞMELER



Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve can kayıpları artmaya devam ediyor.

Salgın nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 587, Meksika'da 586, Arjantin'de 106, Kolombiya'da 187, Peru'da 40 ve Şili'de 44 kişi yaşamını yitirdi.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte 587 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 172 bin 561'e, 51 bin 922 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 6 milyon 290 bin 272'ye yükseldi.

Brezilya'nın ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 1 milyon 238 bin 94 vaka ve 42 bin 48 ölümle ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor.

ABD ve Hindistan'ın ardından dünyada en çok vakanın görüldüğü Brezilya'da, iyileşenlerin sayısı 5 milyon 562 bin 539 olarak açıklandı.

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 586 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, 10 bin 8 yeni vaka tespit edildi.

Ülkede virüse bağlı can kaybı sayısı 105 bin 459'a, toplam vaka sayısı 1 milyon 100 bin 683'e ve iyileşenlerin sayısı da 813 bin 254'e yükseldi.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 11. ülke" konumunda bulunuyor.

Arjantin Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 106 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkede virüs kaynaklı ölüm sayısı 38 bin 322'ye, 6 bin 98 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı da 1 milyon 413 bin 375'e çıktı.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 1 milyon 242 bin 877 olarak açıklandı.

Arjantin'de 20 Mart'ta yürürlüğe giren ve neredeyse ülkenin tamamında kaldırılan karantina sadece Bariloche ve Puerto Deseado şehirlerinde 20 Aralık'a kadar uzatılmıştı.

Salgına karşı oldukça uzun karantina uygulamasına rağmen Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 9. ülke" konumunda bulunuyor.

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 187 kişi hayatını kaybetti ve virüse bağlı ölüm sayısı 36 bin 401'e çıktı.

Son 24 saatte 9 bin 103 vakanın tespit edildiği ülkede, toplam vaka sayısı 1 milyon 299 bin 613'e, iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 197 bin 204'e ulaştı.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 10. ülke" konumunda bulunuyor.

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 40 kişi yaşamını yitirdi ve 979 yeni vaka görüldü.

Ülkedeki vaka sayısı 960 bin 368'e, can kaybı 35 bin 879'a, iyileşenlerin sayısı 891 bin 4'e yükseldi.

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 44 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 15 bin 322’ye çıktı.

Ülkede Kovid-19 vaka sayısı 1718 artışla 548 bin 941'e, iyileşenlerin sayısı 523 bin 792'ye ulaştı.

AFRİKA KITASINDA KOVİD-19 VAKA SAYISI 2 MİLYON 160 BİNİ AŞTI

Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 2 milyon 160 bini geçti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, kıta genelinde virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 13 bin 398 artarak 2 milyon 163 bin 810 oldu.

Salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 230 artışla 51 bin 589'e ulaştı.

Kıtada, Kovid-19 kaynaklı en fazla can kaybı 21 bin 439 ölümle Güney Afrika'da kayda geçti. Mısır'da 6 bin 621, Fas'ta ise 5 bin 739 kişi hayatını kaybetti.

Seyşeller ve Eritre'de ölüm rapor edilmedi.

Güney Afrika'da vaka sayısı 785 bin 139'a çıktı. Bu ülkeyi 349 bin 688 vakayla Fas, 115 bin 183 vakayla Mısır izledi.

Afrika'da Kovid-19 tespit edilen 1 milyon 825 bin 367 kişi iyileşti.