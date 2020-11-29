Dünya Genelinde Kovid-19 Tespit Edilen Kişi Sayısı 62 Milyon 592 Bine Ulaştı

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında tespit edilen toplam vaka sayısı 62 milyon 592 bin oldu.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 1 milyon 458 bin 485 kişi hayatını kaybetti.

Vaka sayısı 62 milyon 592 bin olurken, virüs saptanan 43 milyon 203 bin 107 kişi sağlığına kavuştu.

En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ABD'de 13 milyon 610 bin 357 kişide Kovid-19 tespit edildi, salgın nedeniyle 272 bin 254 kişi öldü.

ABD'nin yanı sıra vaka sayıları 500 bini geçen ülkeler şöyle:

“Hindistan (9 milyon 393 bin 39), Brezilya (6 milyon 290 bin 272), Rusya (2 milyon 242 bin 633), Fransa (2 milyon 208 bin 699), İspanya (1 milyon 646 bin 192), İngiltere (1 milyon 605 bin 172), İtalya (1 milyon 564 bin 532), Arjantin (1 milyon 413 bin 375), Kolombiya (1 milyon 299 bin 613), Meksika (1 milyon 100 bin 683), Almanya (1 milyon 41 bin 970), Polonya (973 bin 593) Peru (960 bin 368), İran (935 bin 799), Güney Afrika (785 bin 139), Ukrayna (722 bin 679), Türkiye (578 bin 347), Belçika (574 bin 448), Şili (548 bin 941), Irak (548 bin 821), Endonezya (527 bin 999), Çekya (518 bin 649) ve Hollanda (513 bin 325).”

ABD'nin yanı sıra virüs kaynaklı ölüm sayısının 10 bini aştığı ülkeler ise şöyle:

“Brezilya (172 bin 637), Hindistan (136 bin 733), Meksika (105 bin 459), İngiltere (58 bin 30), İtalya (54 bin 363), Fransa (52 bin 127), İran (47 bin 486), İspanya (44 bin 668), Rusya (39 bin 68), Arjantin (38 bin 322), Kolombiya (36 bin 401), Peru (35 bin 879), Güney Afrika (21 bin 439), Polonya (16 bin 746), Endonezya (16 bin 646), Belçika (16 bin 461), Almanya (16 bin 377), Şili (15 bin 322), Türkiye (13 bin 373), Ekvador (13 bin 371), Ukrayna (12 bin 213), Irak (12 bin 200), Kanada (11 bin 976) ve Romanya (11 bin 45).”

HİNDİSTAN, ÇİN VE GÜNEY KORE'DE KOVİD-19 SALGININA İLİŞKİN GELİŞMELER

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en fazla etkilenen ülkelerden Hindistan'da vaka ve ölü sayısında son haftalarda önemli bir değişiklik yaşanmazken, vaka sayıları Güney Kore'de son günlerde 450- 500 civarında, Çin'de ise salgın kontrollü seyrediyor.

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede 496 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 136 bin 696’ya yükseldi.

Ülkede son 24 saatte 41 bin 810 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 9 milyon 392 bin 919'a çıktı, şimdiye kadar 8 milyon 802 bin 267 kişi de iyileşti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan, "dünyada en fazla vaka tespit edilen 2.", "virüse bağlı en fazla ölümün görüldüğü 3. ülke" konumunda bulunuyor.

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 449 yeni Kovid-19 vakası belirlendi, toplam vaka sayısı 33 bin 824’e çıktı, 27 bin 542 kişi de virüsü yenmeyi başardı.

Son 24 saatte Kovid-19'dan bir kişinin hayatını kaybettiği ülkede, virüs nedeniyle ölenlerin toplam sayısı 523’e yükseldi.

Güney Kore'de günlük vaka artışı en son 6 Mart'ta 500'ün üzerine çıkmıştı.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte hepsi yurt dışı kaynaklı 11 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi.

Yeni vakaların 4’ü Fucien eyaletinde, 3’ü Şanghay’da tespit edilirken, Sıçuan, Yünnan, Şaanşi ve Gansu eyaletlerinde ise birer vaka görüldü.

Ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle can kaybı olmadı, toplam vaka sayısı 86 bin 512’ye yükseldi.

Kovid-19'un ortaya çıktığı Çin'de bugüne kadar 4 bin 634 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti, 81 bin 598 kişi iyileşti.

LATİN AMERİKA ÜLKELERİNDE KOVİD-19 SALGININA İLİŞKİN GELİŞMELER