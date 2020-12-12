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Dünya Genelinde Kovid-19 Tespit Edilen Kişi Sayısı 71 Milyon 503 Bini Geçti

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Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında tespit edilen toplam vaka sayısı 71 milyon 503 bini geçti. 
Dünya Genelinde Kovid-19 Tespit Edilen Kişi Sayısı 71 Milyon 503 Bini Geçti

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında tespit edilen toplam vaka sayısı 71 milyon 503 bini geçti. 

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 1 milyon 602 bin 509 kişi hayatını kaybetti.

Vaka sayısı 71 milyon 503 bin 497’ye çıkarken, virüs saptanan 49 milyon 692 bin 19 kişi sağlığına kavuştu.

En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ABD'de 16 milyon 295 bin 714 kişide Kovid-19 tespit edildi, salgın nedeniyle 302 bin 762 kişi öldü.

ABD'nin yanı sıra vaka sayıları 500 bini geçen ülkeler şöyle:

"Hindistan (9 milyon 827 bin 26), Brezilya (6 milyon 836 bin 313), Rusya (2 milyon 625 bin 848), Fransa (2 milyon 351 bin 372), İngiltere (1 milyon 809 bin 455), İtalya (1 milyon 805 bin 873),  Türkiye (1 milyon 780 bin 673), İspanya (1 milyon 741 bin 439), Arjantin (1 milyon 489 bin 328), Kolombiya (1 milyon 408 bin 909), Almanya (1 milyon 298 bin 776), Meksika (1 milyon 229 bin 379), Polonya (1 milyon 115 bin 201), İran (1 milyon 92 bin 407), Peru (980 bin 943), Ukrayna (885 bin 39), Güney Afrika (845 bin 83), Endonezya (605 bin 243), Belçika (603 bin 159), Hollanda (594 bin 523), Çekya (575 bin 422), Irak (572 bin 600), Şili (567 bin 974) ve Romanya (545 bin 567)."

ABD'nin yanı sıra virüs kaynaklı can kaybı sayısının 10 bini aştığı ülkeler ise şöyle:

"Brezilya (180 bin 453), Hindistan (142 bin 662), Meksika (113 bin 19), İngiltere (63 bin 506), İtalya (63 bin 387), Fransa (57 bin 567), İran (51 bin 727), İspanya (47 bin 624), Rusya (46 bin 453), Arjantin (40 bin 606), Kolombiya (38 bin 669), Peru (36 bin 544), Güney Afrika (22 bin 952), Polonya (22 bin 174), Almanya (21 bin 820), Endonezya (18 bin 511), Belçika (17 bin 792), Türkiye (15 bin 977), Şili (15 bin 782), Ukrayna (14 bin 998), Ekvador (13 bin 858), Kanada (13 bin 251), Romanya (13 bin 116) ve Irak (12 bin 549)."

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