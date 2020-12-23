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Dünya Genelinde Kovid-19 Tespit Edilen Kişi Sayısı 78 Milyon 376 Bini Geçti

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Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında tespit edilen toplam vaka sayısı 78 milyon 376 bini aştı. 
Dünya Genelinde Kovid-19 Tespit Edilen Kişi Sayısı 78 Milyon 376 Bini Geçti

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında tespit edilen toplam vaka sayısı 78 milyon 376 bini aştı. 

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 1 milyon 724 bin 325 kişi hayatını kaybetti.

Vaka sayısı 78 milyon 376 bin 844'e çıkarken, virüs saptanan 55 milyon 144 bin 338 kişi sağlığına kavuştu.

En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ABD'de 18 milyon 684 bin 628 kişide Kovid-19 tespit edildi, salgın nedeniyle 330 bin 824 kişi öldü.

ABD'nin yanı sıra vaka sayıları 1 milyonu geçen ülkeler şöyle:

"Hindistan (10 milyon 99 bin 308), Brezilya (7 milyon 320 bin 20), Rusya (2 milyon 906 bin 503), Fransa (2 milyon 490 bin 946), İngiltere (2 milyon 110 bin 314), Türkiye (2 milyon 62 bin 960), İtalya (1 milyon 997 bin 370), İspanya (1 milyon 838 bin 654), Almanya (1 milyon 556 bin 611), Arjantin (1 milyon 555 bin 279), Kolombiya (1 milyon 530 bin 593), Meksika (1 milyon 338 bin 426), Polonya (1 milyon 214 bin 525) ve İran (1 milyon 170 bin 743), Peru (1 milyon 153)."

ABD'nin yanı sıra virüs kaynaklı can kaybı sayısının 10 bini aştığı ülkeler şu şekilde:

"Brezilya (188 bin 285), Hindistan (146 bin 476), Meksika (119 bin 495), İtalya (69 bin 842), İngiltere (68 bin 307), Fransa (61 bin 702), İran (54 bin 3), Rusya (51 bin 912), İspanya (49 bin 520), Arjantin (42 bin 254) Kolombiya (40 bin 931), Peru (37 bin 218), Almanya (28 bin 241), Polonya (25 bin 783), Güney Afrika (25 bin 246), Endonezya (20 bin 257), Belçika (18 bin 821), Türkiye (18 bin 602), Ukrayna (17 bin 172), Şili (16 bin 217), Romanya (14 bin 636), Kanada (14 bin 425), Ekvador (13 bin 949), Irak (12 bin 725) ve Hollanda (10 bin 633) ve Çekya (10 bin 562)."

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