Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 79 milyon 743 bini geçti

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 1 milyon 749 bin 606 kişi hayatını kaybetti.

Vaka sayısı 79 milyon 743 bin 29'a çıkarken, virüs saptanan 56 milyon 131 bin 561 kişi sağlığına kavuştu.

En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ABD'de 19 milyon 111 bin 326 kişide Kovid-19 tespit edildi, salgın nedeniyle 337 bin 66 kişi öldü.

ABD'nin yanı sıra vaka sayıları 1 milyonu geçen ülkeler şöyle:

"Hindistan (10 milyon 147 bin 468), Brezilya (7 milyon 425 bin 593), Rusya (2 milyon 963 bin 688), Fransa (2 milyon 527 bin 509), İngiltere (2 milyon 188 bin 587), Türkiye (2 milyon 100 bin 712), İtalya (2 milyon 9 bin 317), İspanya (1 milyon 869 bin 610), Almanya (1 milyon 614 bin 326), Arjantin (1 milyon 571 bin 680), Kolombiya (1 milyon 559 bin 766), Meksika (1 milyon 362 bin 564), Polonya (1 milyon 239 bin 998) ve İran (1 milyon 183 bin 182), Peru (1 milyon 3 bin 982), Ukrayna (1 milyon bin 132)."

ABD'nin yanı sıra virüs kaynaklı can kaybı sayısının 10 bini aştığı ülkeler şu şekilde:

"Brezilya (190 bin 32), Hindistan (147 bin 128), Meksika (121 bin 172), İtalya (70 bin 900), İngiltere (69 bin 625), Fransa (62 bin 268), İran (54 bin 308), Rusya (53 bin 96), İspanya (49 bin 824), Arjantin (42 bin 392) Kolombiya (41 bin 454), Peru (37 bin 317), Almanya (29 bin 681), Polonya (26 bin 752), Güney Afrika (25 bin 983), Endonezya (20 bin 589), Türkiye (19 bin 115), Belçika (19 bin 38), Ukrayna (17 bin 395), Şili (16 bin 303), Romanya (14 bin 912), Kanada (14 bin 719), Ekvador (13 bin 977), Irak (12 bin 744) ve Hollanda (10 bin 826) ve Çekya (10 bin 776)."