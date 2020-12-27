  • BIST 1.426
  • Altın 456,485
  • Dolar 7,5595
  • Euro 9,2192
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKABakan Pilli: 5’i yerel 8 pozitif vakaya rastlandı

Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 79 milyon 743 bini geçti

» »
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında tespit edilen toplam vaka sayısı 79 milyon 743 bini geçti.
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 79 milyon 743 bini geçti

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 1 milyon 749 bin 606 kişi hayatını kaybetti.

Vaka sayısı 79 milyon 743 bin 29'a çıkarken, virüs saptanan 56 milyon 131 bin 561 kişi sağlığına kavuştu.

En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ABD'de 19 milyon 111 bin 326 kişide Kovid-19 tespit edildi, salgın nedeniyle 337 bin 66 kişi öldü.

ABD'nin yanı sıra vaka sayıları 1 milyonu geçen ülkeler şöyle:

"Hindistan (10 milyon 147 bin 468), Brezilya (7 milyon 425 bin 593), Rusya (2 milyon 963 bin 688), Fransa (2 milyon 527 bin 509), İngiltere (2 milyon 188 bin 587), Türkiye (2 milyon 100 bin 712), İtalya (2 milyon 9 bin 317), İspanya (1 milyon 869 bin 610), Almanya (1 milyon 614 bin 326), Arjantin (1 milyon 571 bin 680), Kolombiya (1 milyon 559 bin 766), Meksika (1 milyon 362 bin 564), Polonya (1 milyon 239 bin 998) ve İran (1 milyon 183 bin 182), Peru (1 milyon 3 bin 982), Ukrayna (1 milyon bin 132)."

ABD'nin yanı sıra virüs kaynaklı can kaybı sayısının 10 bini aştığı ülkeler şu şekilde:

"Brezilya (190 bin 32), Hindistan (147 bin 128), Meksika (121 bin 172), İtalya (70 bin 900), İngiltere (69 bin 625), Fransa (62 bin 268), İran (54 bin 308), Rusya (53 bin 96), İspanya (49 bin 824), Arjantin (42 bin 392) Kolombiya (41 bin 454), Peru (37 bin 317), Almanya (29 bin 681), Polonya (26 bin 752), Güney Afrika (25 bin 983), Endonezya (20 bin 589), Türkiye (19 bin 115), Belçika (19 bin 38), Ukrayna (17 bin 395), Şili (16 bin 303), Romanya (14 bin 912), Kanada (14 bin 719), Ekvador (13 bin 977), Irak (12 bin 744) ve Hollanda (10 bin 826) ve Çekya (10 bin 776)."

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bill Gates: Hayat 2021 baharına kadar normale dönecek!25 Aralık 2020 Cuma 23:35
  • Gözlerindeki yansımadan aldatıldığını anladı25 Aralık 2020 Cuma 23:21
  • Papa'nın Instagram hesabından yine bir modelin fotoğrafı beğenildi25 Aralık 2020 Cuma 22:32
  • İngiliz çocuklarının yüzde 15’i oyun içi alışveriş için para çalıyor25 Aralık 2020 Cuma 20:42
  • Yapay Güneş 20 saniye çalıştı, dünya rekoru kırdı!25 Aralık 2020 Cuma 20:40
  • DAÜ-SAGM kıyısal alan tahribatının canlıları olumsuz etkilememesi için mücadele ediyor25 Aralık 2020 Cuma 12:44
  • Boşanma davasına ‘gelin arabası’ gibi süslediği araçla gitti: ‘Asıl evlenen evde kalır’24 Aralık 2020 Perşembe 21:46
  • Rakip partiye geçen karısına boşanma davası açtı: Yuvamı yıktılar24 Aralık 2020 Perşembe 21:32
  • Covid-19’a yenik düşen aile hekiminin son mesajı: Sağlık çalışanlarına yardımcı olun22 Aralık 2020 Salı 22:53
  • İlk insanlar kış uykusuna yatmış olabilir22 Aralık 2020 Salı 10:49
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti