  • BIST 115.302
  • Altın 385,236
  • Dolar 6,8521
  • Euro 7,6839
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKAUykuyu düzenleyen, stresi azaltan 6 koku

Dünya Genelinde Kovid-19 Tespit Edilen Kişi Sayısı 9 Milyon 51 Bini Geçti

» »
Dünya Genelinde Kovid-19 Tespit Edilen Kişi Sayısı 9 Milyon 51 Bini Geçti
Dünya Genelinde Kovid-19 Tespit Edilen Kişi Sayısı 9 Milyon 51 Bini Geçti

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) tespit edildiği kişi sayısı dünya genelinde 9 milyon 51 bini aştı.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 470 bin 821 kişi öldü, virüs tespit edilen 4 milyon 842 bin 25 kişi iyileşti.

Dünya genelinde halen tedavisi süren 3 milyon 739 bin 43 aktif vaka bulunurken, virüs tespit edilenlerin sayısı da 9 milyon 51 bin 889'a ulaştı.

EN AĞIR BİLANÇO ABD'DE

En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ülke olan ABD'de 2 milyon 356 bin 657 kişide Kovid-19 tespit edilirken, salgın nedeniyle 122 bin 247 kişi yaşamını yitirdi.

VAKA SAYISI 50 BİNİ AŞAN ÜLKELER

ABD'ye ek olarak vaka sayıları 50 bini geçen ülkeler, şöyle sıralandı:

"Brezilya (1 milyon 86 bin 990), Rusya (584 bin 680), Hindistan (426 bin 910), İngiltere (304 bin 331), İspanya (293 bin 352), Peru (254 bin 936), Şili (242 bin 355), İtalya (238 bin 499), İran (204 bin 952), Almanya (191 bin 575), Türkiye (187 bin 685), Pakistan (181 bin 88), Meksika (180 bin 545), Fransa (160 bin 377), Suudi Arabistan (157 bin 612), Bangladeş (112 bin 306), Kanada (101 bin 337), Güney Afrika (97 bin 302), Katar (87 bin 369), Çin (83 bin 396), Kolombiya (68 bin 652), Belçika (60 bin 550), Belarus (58 bin 505), İsveç (56 bin 43), Mısır (55 bin 233) ve Ekvador (50 bin 640)."

Bu ülkelerdeki can kaybı verileri ise şu şekilde:

"Brezilya 50 bin 659, İngiltere 42 bin 632, İtalya 34 bin 634, Fransa 29 bin 640, İspanya 28 bin 323, Meksika 21 bin 825, Hindistan 13 bin 703, Belçika 9 bin 696, İran 9 bin 623, Almanya 8 bin 962, Kanada 8 bin 430, Rusya 8 bin 111, Peru 8 bin 45, İsveç 5 bin 53, Türkiye 4 bin 950, Çin 4 bin 634, Şili 4 bin 479, Ekvador 4 bin 223, Pakistan 3 bin 590, Kolombiya 2 bin 237, Mısır 2 bin 193, Güney Afrika 1930, Bangladeş 1464, Suudi Arabistan 1267, Belarus 346 ve Katar 98."

Etiketler: , , , , , , , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Nijerya'da Kovid-19 Vaka Sayısı 20 Bini Aştı22 Haziran 2020 Pazartesi 09:34
  • Kanada’da Covid-19 kaynaklı ölümlerin sayısı 8 bin 471’e yükseldi22 Haziran 2020 Pazartesi 09:10
  • Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 9 milyonu aştı22 Haziran 2020 Pazartesi 09:02
  • ABD'de genç nüfusta Covid-19 vaka sayısı artıyor22 Haziran 2020 Pazartesi 08:45
  • Avrupa'nın bel bağladığı aşı başarılı olabilecek mi?21 Haziran 2020 Pazar 17:47
  • Dr. Çetin: "Elimizde virüsün öldürücülüğünün azaldığını söyleyebilecek bir veri yok"21 Haziran 2020 Pazar 17:13
  • Çin'de Koronavirüs aşısı deneylerinde ikinci aşamaya geçildi21 Haziran 2020 Pazar 17:08
  • Servis edilen ürünlerden Koronavirüs bulaşabiliyor; restoranlarda bardağın ağzınıza gelecek yerini silin21 Haziran 2020 Pazar 17:05
  • Brezilya'da vaka sayısı 1 milyonu aştı20 Haziran 2020 Cumartesi 21:30
  • Brezilya'da vaka sayısı 1 milyonu aştı20 Haziran 2020 Cumartesi 20:30
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti