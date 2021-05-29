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Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 170 milyonu geçti

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Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 170 milyonu aştı.
Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 170 milyonu geçti

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünya çapında Kovid-19 salgınında tespit edilen vaka sayısı, 170 milyon 157 bin 408'e yükseldi.

ABD, 34 milyon 22 bin 657 ile en fazla vakanın olduğu ülke konumunda bulunuyor.

Vaka sayısında bu ülkeyi 27 milyon 729 bin 247 ile Hindistan, 16 milyon 392 bin 657 ile Brezilya, 5 milyon 646 bin 897 ile Fransa, 5 milyon 228 bin 322 Türkiye, 5 milyon 44 bin 459 ile Rusya, 4 milyon 447 bin 705 ile İngiltere, 4 milyon 209 bin 707 ile İtalya, 3 milyon 702 bin 422 ile Arjantin, 3 milyon 680 bin 159 ile Almanya, 3 milyon 668 bin 658 ile İspanya, 3 milyon 342 bin 567 ile Kolombiya, 2 milyon 886 bin 111 ile İran, 2 milyon 870 bin 595 ile Polonya, 2 milyon 408 bin 778 ile Meksika, 2 milyon 199 bin 769 ile Ukrayna, 1 milyon 947 bin 555 ile Peru, 1 milyon 803 bin 361 ile Endonezya, 1 milyon 660 bin 481 ile Çekya, 1 milyon 654 bin 551 ile Güney Afrika, 1 milyon 641 bin 318 ile Hollanda ve 1 milyon 374 bin 275 ile Kanada izliyor.

Kovid-19 nedeniyle dünya genelinde 3 milyon 538 bin 83 kişi hayatını kaybetti, iyileşen hasta sayısı 151 milyon 996 bin 303 kişi oldu.

Halen 14 milyon 623 bin 22 Kovid-19 hastası tedavi altında bulunuyor.

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