Dünya Genelinde Kovid-19 Vakaları 6 Haftadır Artıyor

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları 15 Şubat ve 28 Mart arasındaki 6 haftalık dönemde yükseldi.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, 8-14 Şubat haftasında dünya genelinde 2 milyon 668 bin 631 vaka tespit edilirken, bu sayı 22-28 Mart haftasında 3 milyon 889 bin 158'e kadar çıktı. Vaka sayısı, son 6 haftada yüzde 45,7 arttı.

Haftalık vaka sayısı, 15 Şubat'tan 28 Mart'a kadar geçen 6 haftada sürekli artışını sürdürdü. 15-21 Şubat haftasında 2 milyon 546 bin 418, 22-28 Şubat haftasında 2 milyon 723 bin 497, 1-7 Mart haftasında 2 milyon 819 bin 264, 8-14 Mart haftasında 2 milyon 972 bin 802, 15-21 Mart haftasında 3 milyon 407 bin 740 ve 22-28 Mart haftasında 3 milyon 889 bin 158 vaka bildirildi.

Haftalık vaka sayısı, 11 Ocak'tan 14 Şubat'a kadar geçen önceki 5 haftada sürekli gerilemişti.

YENİ BİR TIRMANIŞIN İŞARETİ OLABİLİR

Dünya genelinde günlük vaka sayısı, salgının başından bu yana kısa süreli dalgalanmalar dışında sürekli artış eğilimi göstermişti. Günlük vaka sayısı, 8 Ocak'ta 845 bin 696'ya ulaşarak salgının başından bu yana en yüksek düzeye ulaşmıştı.

Ancak artış eğilimi bu noktada kesintiye uğramış, günlük vaka sayısı sonraki 5 haftada sürekli azalarak 15 Şubat'ta 264 bin 984'e kadar düşmüştü.

Günlük vaka sayısı, 15 Şubat'tan sonra yeni bir artış eğilimine girerek 25 Mart'ta 637 bin 420'ye kadar çıktı.

YENİ ZİRVE NOKTASI GÖRÜLEBİLİR

İstatistik biliminde belirli bir artış eğiliminin zirve noktasına yakınlığını öngörebilmek için zaman çizgisindeki son artışların ortalamasının en yüksek artış değerine oranı hesaplanıyor. Bu varsayıma göre, ortalamanın zirve değere oranı azaldıkça yeni bir zirve noktasının ortaya çıkma olasılığının da azaldığı öngörülüyor.

Dünya genelinde, 28, 29 ve 30 Şubat tarihlerindeki vaka ortalaması 496 bin 660 idi. 3 günün vaka ortalaması, 8 Ocak'ta kaydedilen "zirve noktasındaki" 845 bin 696'lik vaka sayısının yüzde 58,7'sine karşılık geliyor. Bu oran 15 Şubat'ta yüzde 37,7'e kadar gerilemişti.

Vaka ortalamasının zirve noktasına doğru yaklaşması, salgının yeniden tırmanışa geçtiğinin işareti olabilir.

VAKA SAYISI İLK 10 ÜLKENİN 6'SINDA ARTTI

Dünyada en fazla vakanın görüldüğü ilk 10 ülkenin 6'sında haftalık vaka sayıları, son 6 haftada yükseldi.

22-28 Mart'taki vaka sayısı, 8-14 Şubat'taki vaka sayısına göre Brezilya'da yüzde 42,3, Hindistan'da yüzde 80,4, Fransa'da yüzde 30,6, İtalya'da yüzde 41,3, Türkiye'de yüzde 72 ve Almanya'da yüzde 56,9 artarken ABD'de yüzde 9,1, Rusya'da yüzde 36,6, İngiltere'de yüzde 60,6 ve İspanya'da yüzde 60,5 azaldı.

Vaka artışının yüzde 80'i aştığı Hindistan bu eğilimden en fazla etkilenen ülke oldu. Ülkede 15 Şubat'ta 9 bin 139'a kadar gerileyen günlük vaka sayısı, 28 Mart'ta 68 bin 206'ya ulaştı. Bu, ülkede son 5,5 ayda görülen en yüksek günlük vaka artışı oldu.

TEDAVİSİ SÜREN HASTA SAYISI YENİDEN ARTIYOR

Öte yandan vaka sayılarındaki artışla birlikte, tedavisi süren hasta sayısı da yeniden artmaya başladı. 28 Ocak'ta dünya genelinde 26 milyonu aşan aktif enfekte vaka sayısı, bu tarihten itibaren gerileyerek 1 Mart'ta 20 milyon 492 bin 486'ya kadar düşmüştü. Hasta sayısı, o günden sonra sürekli artarak 28 Mart'ta 22 milyon 10 bin 677'ye çıktı.

Hasta sayısının yeniden artması ülkelerin sağlık sistemlerine binen yükü arttırıyor. Dünya genelinde Kovid-19 hastalarının yüzde 99,6'sı hastalığı hafif semptomlarla geçirirken, toplam hasta sayısının binde 4'üne karşılık gelen 95 bin 905 hasta yoğun bakımda tedavi görüyor.

Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak salgına dönüştü. Dünya genelinde vaka sayısı 128 milyon 820 bini aşarken, virüs nedeniyle 2 milyon 816 binden fazla kişi yaşamını yitirdi.