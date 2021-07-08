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Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 170 milyonu geçti

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Kovid-19 vakalarına ilişkin verilerin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs bulaşanlardan 170 milyon 102 bin 891'i iyileşti.
Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 170 milyonu geçti

Kovid-19 vakalarına ilişkin verilerin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs bulaşanlardan 170 milyon 102 bin 891'i iyileşti.

Dünyada en fazla vakanın görüldüğü ilk 3 ülke, aynı zamanda en fazla hastanın iyileştiği ülkeler oldu.

Hindistan'da 29 milyon 843 bin 825, ABD'de 29 milyon 168 bin 313 ve Brezilya'da 17 milyon 352 bin 670 kişi virüsü yenmeyi başardı.

Türkiye'de bugün itibarıyla Kovid-19 tespit edilen 5 milyon 328 bin 747 kişi sağlığına kavuştu.

İyileşenlerin sayısı Rusya'da 5 milyon 121 bin 919'a, Fransa'da 5 milyon 638 bin 432'ye, İngiltere'de 4 milyon 345 bin 499'a, Arjantin'de 4 milyon 206 bin 478'e, Kolombiya'da 4 milyon 142 bin 384'e, İtalya'da 4 milyon 96 bin 156'ya, Almanya'da 3 milyon 631 bin 500'e, İspanya'da 3 milyon 621 bin 423'e, İran'da 2 milyon 967 bin 821'e, Polonya'da 2 milyon 652 bin 293'e ve Ukrayna'da 2 milyon 175 bin 225'e ulaştı.

Dünya genelinde 11 milyon 735 bin 143 kişinin hala Kovid-19 tedavisi görüyor.

Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak genel salgına dönüştü.

Dünya genelinde vaka sayısı 185 milyon 855 bin 902'yi bulurken, virüs nedeniyle 4 milyon 17 bin 868 kişi hayatını kaybetti.

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