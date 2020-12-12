  • BIST 1.371
  • Altın 465,001
  • Dolar 7,8366
  • Euro 9,4926
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKAKKTC'de bugün 3'ü yerel 7 pozitif vaka!

Dünya Genelinde Kovid-19'dan Ölenlerin Sayısı 1,6 Milyonu Geçti

» »
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1,6 milyonu aştı.
Dünya Genelinde Kovid-19'dan Ölenlerin Sayısı 1,6 Milyonu Geçti

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 1 milyon 601 bin 452'ye, vaka sayısı 71 milyon 451 bin 695'e ulaştı.

Kovid-19 kaynaklı bugüne kadar en fazla can kaybı 302 bin 762 ölümle ABD'de kaydedildi.

Bu ülkeyi 180 bin 453 ile Brezilya, 142 bin 662 ile Hindistan, 113 bin 19 ile Meksika, 63 bin 506 ile İngiltere, 63 bin 387 ile İtalya, 57 bin 567 ile Fransa, 51 bin 727 ile İran, 47 bin 624 ile İspanya, 45 bin 893 ile Rusya ve 40 bin 606 ile Arjantin izledi.

Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı. Virüs bulaşan 49 milyon 652 bin 44 kişi iyileşti.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türk Tabipleri Birliği: En iyi ihtimalle vaka sayısının 3 milyon olması gerekiyor11 Aralık 2020 Cuma 22:41
  • Bildiğiniz ne varsa unutun! Virüsle ilgili şok gerçek11 Aralık 2020 Cuma 15:10
  • 'Koronavirüsü nasıl geçireceğim?' sorusu yanıt buluyor!11 Aralık 2020 Cuma 14:50
  • Daha Genç Görünüm İçin Yüz Dolgusu !11 Aralık 2020 Cuma 14:10
  • Salep Kışın İçinizi Isıtırken Uzun Süre Tok Tutuyor11 Aralık 2020 Cuma 13:50
  • Pankreas Kanseri Hakkında Doğru Bilinen 8 Yanlış11 Aralık 2020 Cuma 10:26
  • Dr. Emrah Çinik; Psikolojik Problemler Saçları Döküyor !11 Aralık 2020 Cuma 10:22
  • Suudi Arabistan Pfizer-BioNTech aşısını tescil ettirmeyi onayladı10 Aralık 2020 Perşembe 21:15
  • Türkiye'ye Sputnik V aşısı gönderilebilir10 Aralık 2020 Perşembe 20:45
  • İBB Başkanı İmamoğlu: Bir aydır defin rakamlarında düşüş yok10 Aralık 2020 Perşembe 20:30
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti