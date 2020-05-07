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Dünya Genelinde Kovid-19'dan Ölenlerin Sayısı 265 Bini Aştı

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Dünya Genelinde Kovid-19'dan Ölenlerin Sayısı 265 Bini Aştı
Dünya Genelinde Kovid-19'dan Ölenlerin Sayısı 265 Bini Aştı

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 265 bini geçti.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 265 bin 94'e, vaka sayısı 3 milyon 820 bin 203'e ulaştı.  Virüs bulaşan 1 milyon 303 bin 122 kişi iyileşti. Halen tedavi gören 2 milyon 252 bin 478 aktif enfekte kişi bulunuyor.

Kovid-19 yüzünden bugüne kadar en fazla can kaybı, 72 bin 767 kişinin hayatını kaybettiği ABD'de görüldü. Bu ülkeyi 29 bin 684 can kaybıyla İtalya, 29 bin 427 ile İngiltere, 25 bin 857 ile İspanya, 25 bin 531 ile Fransa, 8 bin 339 ile Belçika, 7 bin 966 Brezilya, 6 bin 933 ile Almanya, 6 bin 418 ile İran, 5 bin 204 ile Hollanda ve 4 bin 633 ile Çin takip etti.

1000'den fazla ölümün görüldüğü diğer ülkeler şöyle sıralandı:

"Kanada (4 bin 43), Türkiye (3 bin 584), İsveç (2 bin 941), Meksika (2 bin 507), İsviçre (1795), Hindistan (1768), Ekvador (1569), Rusya (1537), Peru (1444), İrlanda (1339) ve Portekiz (1089)."

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19 salgını, dünya genelinde 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı.

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