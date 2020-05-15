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Dünya Genelinde Tedavisi Süren Kovid-19 Hasta Sayısı 2,5 Milyonu Aştı

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Dünya Genelinde Tedavisi Süren Kovid-19 Hasta Sayısı 2,5 Milyonu Aştı
Dünya Genelinde Tedavisi Süren Kovid-19 Hasta Sayısı 2,5 Milyonu Aştı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tedavi altındakilerin sayısı dünya genelinde 2,5 milyonu geçti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesindeki bilgiye göre, dünya genelinde aktif enfekte vaka sayısı 2 milyon 501 bin 185'e ulaştı.

Tedavi gören vakaların 2 milyon 455 bin 606'sında hastalık belirtileri hafif seyrederken, 45 bin 579 hastanın hayati tehlikesi bulunuyor.

Tedavi altındaki hasta sayısının giderek yükselmesi ülkelerin sağlık sistemleri üzerindeki yükü artıyor.

ABD, tedavi altındaki 1 milyon 44 bin 866 kişi ile aktif hasta sayısı en fazla ülke olurken, onu 199 bin 193 ile İngiltere, 196 bin 410 ile Rusya, 104 bin 396 ile Brezilya, 91 bin 840 ile Fransa, 76 bin 440 ile İtalya, 58 bin 845 ile İspanya, 51 bin 372 ile Hindistan, 49 bin 813 ile Peru ve 37 bin 641 ile Hollanda izledi.

TÜRKİYE'DE HASTA SAYISI AZALIYOR

Türkiye'de tedavi gören hasta sayısı, iyileşenlerin sayısının 24 Nisan'dan itibaren yeni vaka sayısını geçmeye başlamasıyla düşme eğilimine girdi. Tedavisi süren hastaların sayısı 24 Nisan'da 80 bin 575 iken, bu sayı 14 Mayıs itibarıyla 36 bin 712'ye kadar geriledi.

Dünyada tedavisi süren Kovid-19 hastalarının sayısı, 7 Nisan’da 1 milyonu, 18 Nisan’da 1,5 milyonu, 30 Nisan’da ise 2 milyonu aşmıştı.

Çin'in Vuhan kentinde 2019 Aralık'ta ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak salgına dönüştü. Vaka sayısı 4 milyon 492 bin 938'e ulaşırken, virüs nedeniyle 301 bin 51 kişi hayatını kaybetti.

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