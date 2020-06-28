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Dünya genelinde vaka sayısı 10 milyonu aştı

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Dünya genelinde vaka sayısı 10 milyonu aştı
Dünya genelinde vaka sayısı 10 milyonu aştı

Dünya genelindeki toplam koronavirüs vaka sayısı 10 milyonu aştı. Amerika Birleşik Devletleri'nde kayıtlara geçen koronavirüs vaka sayısı ise 2,5 milyonu geçti.

Reuters haber ajansının verilerine göre dünya genelinde koronavirüse yakalananların toplam sayısı pazar günü itibarıyla 10 milyonu aştı. Virüsün neden olduğu COVID-19 hastalığı nedeniyle ise şimdiye kadar 497 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

ABD'de vaka sayısı 2,5 milyonu aştı

Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre, Amerika Birleşik Devletleri'nde kayıtlara geçen koronavirüs vaka sayısı cumartesi günü 2,5 milyonu aştı. Ülkede salgının başlangıcından bu yana 125 binden fazla kişi ise COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

New York Times gazetesinin haberine göre cuma günü ülkede 24 saat içerisinde 45 bin yeni vaka kayıtlara geçti. Johns Hopkins Üniversitesi ise bu süredeki yeni vaka sayısını ise 45 bin 255 olarak açıkladı. Geçen perşembe günü 39 bin 818 yeni koronavirüs vakası ile salgının başlangıcından bu yana bir gündeki en yüksek yeni vaka sayısına ulaşılmıştı.

Almanya Gütersloh'da vaka sayısı artıyor

Almanya'nın Gütersloh kentinde de koronavirüs vakaları artıyor. Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti'nin batısında bulunan bölgede, Tönnies Holding'e bağlı bir mezbahanın bin 550'den fazla çalışanında koronavirüs tespit edilmişti. Olay Almanya'da et üretimi ve çalışma koşulları konusunda büyük tartışmalara neden olmuştu.

20-26 Haziran tarihleri arasındaki yedi günlük sürede de Gütersloh'da bu mezbaha ile doğrudan bağlantılı olmayan 75 koronavirüs vakası kayıtlara geçti.

Almanya'da bulaşıcı hastalıklar konusunda yetkili olan Robert Koch Enstitüsü (RKI) verilerine göre son 24 saatte vaka sayısı 256 artarak 193 bin 499'a ulaştı. COVID-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da 3 kişi artarak 8 bin 957'ye yükseldi.

Brezilya'da son durum

Dünya genelinde ABD'nin ardından en fazla koronavirüs vakasının görüldüğü ikinci ülke olan Brezilya'da son 24 saatte 38 bin 693 yeni koronavirüs vakası kayıtlara geçti. Bin 109 kişi ise COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Brezilya'da kayıtlara geçen bir milyon 310 binden fazla koronavirüs vakası bulunuyor. COVID-19'e bağlı toplam ölü sayısı ise 57 bin 070.

 

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