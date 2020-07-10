  • BIST 115.794
  • Altın 396,823
  • Dolar 6,8591
  • Euro 7,7441
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 25 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKAPilli: 1 Pozitif vaka daha çıktı...

Dünya genelinde vaka sayısı 12 milyon 400 bine yaklaştı

» »
Dünya genelinde vaka sayısı 12 milyon 400 bine yaklaştı
Dünya genelinde vaka sayısı 12 milyon 400 bine yaklaştı

Çin’in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs tespit edilen kişi sayısı, dünya genelinde 12 milyon 393 bini aştı.

Dünya genelinde virüs nedeniyle 557 bin 491 kişi öldü, virüs saptanan 7 milyon 224 bin882 kişi ise iyileşti.Dünya genelinde tedavisi süren 4 milyon 611 bin 115 aktif vaka bulunuyor. Bunların 58 bin 647’sinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ülke olan ABD’de 3 milyon 220 bin kişide Kovid-19 tespit edilirken, salgın nedeniyle 135 binden fazla can kaybı yaşandı.Dünyada en fazla vaka görülen ülkeler sıralamasında ABD’yi 1 milyon 759 bin 103 vakayla Brezilya, 794 bin 842 vakayla Hindistan ve 707 bin 301 vakayla Rusya izliyor.

Etiketler: , , , , , , , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Dünya Sağlık Örgütü: Pandemi sürecinde Türkiye'ye 1.7 milyon dolarlık kişisel koruyucu ekipman gönderdik09 Temmuz 2020 Perşembe 17:03
  • DSÖ: ‘Corona’nın hava yoluyla bulaştığını gözardı edemeyiz09 Temmuz 2020 Perşembe 16:59
  • Besin tercihleri ve yaşam tarzı ile iştahımızı kontrol altına alabiliriz09 Temmuz 2020 Perşembe 15:45
  • Tıp-İş: “Sadece ventilatör alınarak yoğun bakım kurulmaz”09 Temmuz 2020 Perşembe 15:38
  • ABD'nin New Jersey eyaletinde maske takma zorunluluğu getirildi09 Temmuz 2020 Perşembe 14:40
  • Çin'de 9, Güney Kore'de 50 yeni Covid-19 vakası görüldü09 Temmuz 2020 Perşembe 14:20
  • Gana'da Covid-19 vaka sayısı 22 bin 822'ye ulaştı09 Temmuz 2020 Perşembe 13:40
  • Yunanistan: Toplam vaka 3 bin 622, can kaybı 19309 Temmuz 2020 Perşembe 13:20
  • Güney Afrika'da 1 günde 8 bin 810 Covid-19 vakası tespit edildi09 Temmuz 2020 Perşembe 12:40
  • Rusya'da Covid-19 vaka sayısı 707 bini geçti09 Temmuz 2020 Perşembe 12:34
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti