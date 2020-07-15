Dünya genelinde vaka sayısı 13 buçuk milyona yanaştı

Dünya genelinde yeni tip Koronavirüse yakalanan kişi sayısı 13 milyon 461 bin 399’a yükseldi.

Virüs nedeniyle 581 bin 287 kişi hayatını kaybederken, 7 milyon 851 bin 480 kişi iyileşti.

En fazla vakanın görüldüğü Amerika Birleşik Devletlerinde, vaka sayısı 3 milyon 545 bin 77’ye yükseldi.

Ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 139 bin 143’e ulaştı…

ABD’nin ardından yeni tip koronavirüs salgınından en çok etkilenen ikinci ülke Brezilya’da, vaka sayısı 1 milyon 931 bin 204’e yükselirken virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 74 bin 262’ye ulaştı.

Brezilya’yı 937 bin 487 vakayla Hindistan takip ediyor. Hindistan’da 24 bin 315 kişi ise hayatını kaybetti.