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Dünya genelinde vaka sayısı 13 buçuk milyona yanaştı

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Dünya genelinde vaka sayısı 13 buçuk milyona yanaştı
Dünya genelinde vaka sayısı 13 buçuk milyona yanaştı

Dünya genelinde yeni tip Koronavirüse yakalanan kişi sayısı 13 milyon 461 bin 399’a yükseldi.

Virüs nedeniyle 581 bin 287 kişi hayatını kaybederken, 7 milyon 851 bin 480 kişi iyileşti.

En fazla vakanın görüldüğü Amerika Birleşik Devletlerinde, vaka sayısı 3 milyon 545 bin 77’ye yükseldi.

Ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 139 bin 143’e ulaştı…

ABD’nin ardından yeni tip koronavirüs salgınından en çok etkilenen ikinci ülke Brezilya’da, vaka sayısı 1 milyon 931 bin 204’e yükselirken virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 74 bin 262’ye ulaştı.

Brezilya’yı 937 bin 487 vakayla Hindistan takip ediyor. Hindistan’da 24 bin 315 kişi ise hayatını kaybetti.

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