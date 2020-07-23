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Dünya genelinde vaka sayısı 15 milyon 450 bini aştı

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Yeni tip koronavirüs dünya genelinde 15 milyon 450 binden fazla insana bulaştı.
Dünya genelinde vaka sayısı 15 milyon 450 bini aştı

Yeni tip koronavirüs dünya genelinde 15 milyon 450 binden fazla insana bulaştı.

Kovid-19 nedeniyle toplam can kaybı 631 bin 645’e ulaşırken 9 milyon 407 binden fazla insan iyileşti.

En fazla vakanın olduğu yer ise Amerika Birleşik Devletleri.

ABD’de toplam vaka sayısı 4 milyon 113 bini geçti.

Ülkede Kovid-19 nedeniyle 146 binden fazla insan hayatını kaybetti.

ABD’nin ardından 2 milyon 234 bin vaka ve 82 binin üzerinde can kaybıyla Brezilya geliyor.

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