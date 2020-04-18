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Dünya genelinde vaka sayısı 2 milyon 250 bini geçti

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Dünya genelinde vaka sayısı 2 milyon 250 bini geçti
Dünya genelinde vaka sayısı 2 milyon 250 bini geçti

Dünya genelinde COVID-19 vaka sayısı 2 milyon 250 bini aştı.

COVID-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği “Worldometer” internet sitesindeki bilgiye göre, dünya genelinde toplam vaka sayısı 2 milyon 250 bin 790’a ulaştı.

ABD ilk sırada

En çok vaka görülen ülke 710 bin 21 ile ABD oldu. Bu ülkeyi 190 bin 839 vakayla İspanya, 172 bin 434 ile İtalya, 147 bin 969 ile Fransa, 141 bin 397 ile Almanya ve 108 bin 692 ile İngiltere izledi.

Salgının ortaya çıktığı Çin’de ise 82 bin 719 vaka kayda geçti.

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