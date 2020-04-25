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Dünya genelinde vaka sayısı 2 milyon 800 bini aştı

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Dünya genelinde vaka sayısı 2 milyon 800 bini aştı
Dünya genelinde vaka sayısı 2 milyon 800 bini aştı

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği “Worldometer” internet sitesine göre, dünya genelinde toplam vaka sayısı 2 milyon 801 bin 649’a ulaştı.

En çok vaka görülen ülke 903 bin 775 ile ABD oldu. Bu ülkeyi 219 bin 764 ile İspanya, 192 bin 994 ile İtalya, 159 bin 828 ile Fransa, 154 bin 159 ile Almanya, 143 bin 464 ile İngiltere, 104 bin 912 ile Türkiye ve 88 bin 194 ile İran izledi.

Salgının ortaya çıktığı Çin ana karasında ise 82 bin 804 vaka kayda geçti.

Koronavirüs ile mücadele
Dünya genelinde vaka sayısı 2 milyon 800 bini aştı.

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