Dünya genelinde vaka sayısı 3 milyon 727 bine ulaştı

Dünya genelinde yeni tip koronavirüsnedeniyle yaşanan can kaybı 258 bine ulaşırken, iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 242 bini geçti.

Dünya genelinde vaka sayısı ise 3 milyon 727 bin oldu.

Salgının en fazla etkilediği Amerika Birleşik Devletleri’nde virüsün bulaştığı kişi sayısı 1 milyon 238bine yaklaşırken, can kaybı 72 bin 271, iyileşen sayısı ise 200 bini aştı.

ABD Başkanı Donald Trump, salgın nedeniyle yaklaşık 2 aydır ara verdiği seyahatlerin ilkini yapmak üzere Arizona’ya gitti.

İtalya’da hayatını kaybedenlerin sayısı 29 bin 315’e, virüs bulaşanların sayısı 213 bin 13’e, iyileşenlerin sayısı da 85 bin 231’e yükseldi.

İngiltere’de Kovid-19 kaynaklık can kaybı 29 bin 427’ye, vaka sayısı ise 194 bin 990’a çıktı. İngiltere, hayatını kaybedenlerin 30 bine yaklaşması sonucu İtalya’yı geride bırakarak “Avrupa’da en fazla ölümün meydana geldiği ülke” oldu.

Ülkedeki hava yolu şirketi Virgin Atlantic, salgının yol açtığı ekonomik koşullar nedeniyle 3 bin kişinin işten çıkarılacağını duyurdu.

İspanya’daki can kaybı 25 bin 613’e, vaka sayısı 250 bin 561’e, iyileşenlerin sayısı da 154 bin 718’e ulaştı.

Ülkedeki kamu hizmetlerinde kayıtlı işsiz sayısının, bir önceki aya oranla nisanda yüzde 8 arttığı ve toplamda 3 milyon 831 bin 203’e çıktığı açıklandı.

Yeni tip koronavirüsün ortaya çıktığı Çin ana karasında ise son 24 saatte yurt dışı kaynaklı bir yeni Kovid-19 vakası tespit edilirken, virüse bağlı yeni can kaybı bildirilmedi.