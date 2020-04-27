Dünya genelinde virüs bulaşan kişi sayısı 2 milyon 995 bin 043’e ulaştı

“Worldometer” sitesine göre, dünya genelinde, yeni tip Koronavirüs bulaşan kişi sayısı 2 milyon 995 bin 043’e ulaştı.

Salgın nedeniyle 207 bin kişi hayatını kaybederken, 878 bin 972 kişi iyileşti.

Salgının “merkez üssü” ABD’de vaka sayısı 987 bin 322’ye yükselirken, can kaybı da 55 bin 415’e ulaştı. ABD’deki iyileşenlerin sayısı ise 118 bini geçti.

İtalya’daki can kayıpları son 24 saatte 260 artarak 26 bin 644’e çıkarken virüs bulaşanların sayısı 197 bin 675 oldu. Hastalığı atlatanların sayısı ise 64 bin 928’e yükseldi.

Ülkede dünkü ölü sayısı, 14 Mart’tan bu yana kaydedilen en düşük ölü sayısı oldu.

İspanya’da yaşamını yitirenlerin sayısı 23 bin 190’a, vaka sayısı da 226 bin 629’a ulaştı. İyileşen sayısı ise 117 bini aştı.

Fransa’daki can kaybı 22 bin 856’ya çıkarken vaka sayısı 162 bin 100 ve iyileşenlerin sayısı da 44 bin 903 olarak açıklandı.

İngiltere’deki Kovid-19 vakalarının sayısı 152 bin 840’a, can kaybı da 20 bin 732’ye çıktı.

Salgının ortaya çıktığı Çin’in Hubey eyaletinde yer alan Vuhan kentindeki koronavirüs hastalarının tamamının taburcu edildiği bildirildi.