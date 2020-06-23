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Dünya genelinde virüs tespit edilen kişi sayısı 9 milyon aştı

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Dünya genelinde virüs tespit edilen kişi sayısı 9 milyon aştı
Dünya genelinde virüs tespit edilen kişi sayısı 9 milyon aştı

Dünya genelinde koronavirüsün tespit edilen kişi sayısı 9 milyon 187 bin 861’e ulaştı.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği “Worldometer” internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 474 bin 339 kişi öldü, virüs tespit edilen 4 milyon 937 bin 251 kişi iyileşti.

Dünya genelinde halen tedavisi süren 3 milyon 745 bin 551 aktif vaka bulunuyor.

En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ülke olan ABD’de 2 milyon 388 bin 153 kişide Kovid-19 tespit edilirken, salgın nedeniyle 122 bin 610 kişi yaşamını yitirdi.Amerika’yı 1 milyon 111 bin 348 vaka ile Brezilya takip ediyor.

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